Terry Gobanga: 'Yadda gungun maza suka min fyade ranar bikina'

Hakkin mallakar hoto Josse Josse

Lokacin da aka ji shuri ba a ga isowar amaryar Terry Gobanga ba, babu wanda ya kawo a ransa cewa sace ta aka yi, kuma har ma an jefar da ita a jefen hanya bayan an yi mata fyade.

Abin da ya faru da matashiyar malamar cocin ke nan wadda take zaune a birnin Nairobi, babban birnin kasar Kenya.

Sai dai amaryar ta tsira da ranta.

An shirya kasaitaccen biki ne. Ni malamar coci ce, don haka 'yan cocinmu da kuma 'yan uwana duka sun tabbatar mini da cewa za su halarci bikina.

Angona Harry da ni kaina muna cikin far in cikin sosai don fatan ganin wannan rana - wadda za a daura mana aure a cocin All Saints Cathedral da ke birnin Nairobi.

Sai dai a daren jajiberin ranar na fahimci cewa akwai wasu daga cikin kayan da angona zai sa a ranar a wurina.

Harry ba shi da wasu kayan da zai sanya a ranar bikinmu bayan na wurina. Saboda haka wata kawata da ta zo wurina ya ce na ba ta kayan don ta kai mai da sassafe.

Muka tashi da asuba, kuma na rakata tashar shiga mota.

A kan hanyata ta komawa gida na wuce wani mutum zaune a kan gaban wata mota - daga nan ne sai cafkoni ta bayan kuma ya jefa mi bayan motar. Akwai wasu kuma mutum biyu da suke cikin motar.

Sai suka fara gudu da motar. Abin duka ya faru ne cikin kiftawar ido a wurina.

Mutanen sun cusa mini tsumma a bakina. Ina ta shure-shure da doke-doke da kuma kokarin yin kururuwa. Na yi nasarar cire tsumman da aka sanya mini a baki, sai na yi ihu na ce: "Yau ce fa ranar aurena'!" Wannan ne lokacin da na fara shan naushin farko. Guda daga cikinsu ya ce min "ki ba da hadin kai ko ki mutu".

Hakkin mallakar hoto Terry Gobanga

Yayin da mutanen min fyade na sadakar mutuwa zan yi, amma ina ta kokarin kwatar raina saboda haka yayin da days daga cikinsu ya cire tsumman da aka da min a baki, sai na sa baki na ciji mazakutarsa.

Jin zabin abin da na yi masa, sai ya fasa ihu kuma sai wani ya daba mini wuka a cikina. Daga nan ne sai suka bude kofar motar da ke ci gaba da gudu, aka kuma wurgo ni waje.

An wurgarni ne a wani wuri mai nisa daga unguwarmu a Nairobi. Fiye da sa'o'i shida ke nan da faruwar al'amarin.

Wata yarinya ta ga lokacin da aka jefar da ni ga motar, ta kira kakarta. Mutanen sun taru a kaina. Yayin da 'yan sands suka iso wurin sun zaci cewa na mutu.

Sai suka lullube ni, suka kama hanyar mutuware da ni. Amma a kan hanyar ne sai na yi tari. Daga nan sai dan-sandan ya ce: " Tana da rai". Kuma sai ya juya da motar zuwa babban asibitin gwamnati da ke Kenya.

An kai ni asibitin ne a dimauce. Cikin jini kusan tsira-tsira nake kuma fuskata a kumbure bayan naushin da na sha.

Ban san abin da daya daga cikin ma'aikatan jinyan asibitin ta gani a jikina ba kafin ta fara cewa wannan amaryar ce.

Sai ta cewa sauran ma'aikatan "ku je ku bincika coci-coci da ke kusa ko akwai wata amarya da ta bata".

Bisa arashi, cocin farko da suka fara kira ita ce All Saints Cathedral. "Akwai wata amarya da ta bace daga cocin nan?" in ji wata nas.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cocin All Saint Cathedral ita ce tsohuwar cocin darikar Anglican a Nairobi

Limamin cocin ya ce: "Eh, akwai wani daurin aure da za a yi da misalin large 10 amma ba ta iso ba har yanzu."

Yayin ba a ganni a cocin ba, iyayena sun fara nuna damuwa. Sai aka tura muane suka bazama nema na. Daga nan sai jita-jita ta bazu. Wasu suka rika cewa "ko ta sauya ra'ayi ne?" Wasu kuma suka "A'a da wuya ta yi hakan, to me ya faru"

Bayan wani dan lokaci, sai aka bulkaci wadanda suka halarci bikinmu da su matsa jefe don a karbi wani biki da aka shirya yi bayan na mu. Sai aka je Harry ya je wani daki don ya zauna ya jira.

Yayin da suka samu labarin wurin da nake, sai iyayena suka iso asibitin tare da wasu daga cikin halarta bikin. Harry yana dauke da rigar da sanya a ranar. Amma kuma 'yan jarida sun samu labarin abin da yake faruwa.

An sauya mini asibiti don na samu sukuni. A can sai likitoci suka dinke wurin da aka daba mini wuka kuma suka shaida mini mummunar labari: "Raunin da kika ji a ciki ya yi zurfin da ya taba mahaifarki kuma ba za ki iya haihuwa ba ke nan."

Hakkin mallakar hoto Terry Gobanga

Daga nan aka ba ni magunguna ciki har da na kariya daga kamuwa cutar kanjamau ko SIDA. Hankalina ya tashi na kasa gasgata abin da ke faruwa.

Harry ya ci gaba da ce mini zan aure ki. "Ina so na kula da ke, zan tabbatar da cewa kin dawo hayyacinki a hannuna a gidana," in ji shi.

Batun gaskiya ba na cikin halin da zan iya cewa Eh ko A'a saboda yadda raina yake gannin mutane ukun a kodayaushe da kuma abin da ya faru.

Bayan wasu kwanaki da na fara dawowa hayyacina, na dube shi a ido ina rika neman gafarsa. Ji nake kamar na ba shi kunya. Wasu mutane suna cewa ai laifina ne da bar gida da asuba. Abin akwai cin rai, amma Harry da 'yan uwana sun ba ni kwarin gwiwa.

'Yan sanda ba su yi nasarar kama wadanda suka yi mini fyaden ba. A duk lokacin da suuka kama wasu miyagu sukan gayyace da na je na duba fuskokinsu watakila ko akwai su a ciki. Amma ni hakan ya kara tuna min abin da ya faru kawai. Don haka a karshe sai ce musu: "Ni na hakura, a bar batun kawai."

Bayan wata uku an shaida mini cewa ba na dauke da cutar kanjamau kuma na ji farin ciki da jin hakan, sai dai an ce na kara ji har tsawon wata uku kafin a iya tabbatar da hakan gaba daya. Lokacin ne Harry da ni muka fara shirin kara yin aure.

Kodayake ban ji dadin yadda 'yan jarida suka yi min kutse ba, wata mata ta karanta labarina kuma ta bukaci za ta ganni. Sunanta Vip Ogolla kuma ita ma an taba yi mata fyade. Muka yi magana kuma ta ce mini ita da kawayanta za su dauki nauyin duk abin da za a yi a bikinmu. "Duk abin da kike so shi ne za a yi," in ji ta.

Hakan na rika musu lissafin abubuwan da muke bukata a ranar. A da ina tunanin daukar hayar rigar da zan sanya a ranar, amma yanzu zan samu wadda za ta zama mallakina.

A watan Yulin shekarar 2005, bayan wata bakwai da shirya bikinmu na farko, sai aka daura mini aure da Harry. Daga nan ne muka fara cin amarci.

Hakkin mallakar hoto Terry Gobanga Image caption An daura auren Harry Olwande da Terry ne a watan Yulin shekarar 2005

Bayan kimanin wata guda, ina tare da Harry a gida da daddare gari ya yi sanyi sosai. Sai ya shigo da wuta daki don mu ji dumi bayan mun kammala cin abincin dare sai ya fita ita. Daga nan sai ya ce mini ya na ganin jiri bari ya je ya kwanta, a lokacin ban yi tuananin cewa wani abu ba ne babba.

Ni ma sai jikina ya rikice amma kuma jikin mijina sai kara tabarbarewa yake har abin ya kai shi ga suma. Sai na yi ta maza na dauki waya na sanarwa da wata makwabciyarmu na sanar da ita abin da ke faruwa.

Na san lokacin da ta shigo gidanmu amma daga kawai sai na ganni a kan gadon asibiti. Sai na tambayi wurin da mai gidana yake . Aka ce yana wani daki a duba shi. Sai na ce: "Ni malamar coci ce na san yadda abubuwa suke a rayuwa, ina so a bayyana min gaskiyar abin da ke faruwa." Sai likitan ya dube ni ya ce: "Ki yi hakuri mijinki ya mutu."

Gani nake kamar ba da gaske yake ba.

Hakkin mallakar hoto Terry Gobanga Image caption Terry tana sa wa Harry zobe a yatsansa

Komawa coci don yin jana'izar mijina wani abin bakin ciki ne kwarai. Wata daya da ya wuce muna cikin farin ciki tare da Harry a gabana yana murmushi. Yanzu muna cocin cike da bakin ciki, an shigo da Harry a cikin akwatin gawa.

Wasu mutane suna ganin ni ce nake da farar kafa don hana suka hana 'ya'yansu karasowa kusa da ni. "Akwai wani abu mummuna da yake tattare da ita," in ji su. Akwai lokacin da ni da kaina nake ganin kamar akwai kamshin gaskiya a maganar.

Har ila yau akwai masu zargina da kisan mijina. Wannan shi ya fi ci min rai - ina shiga damuwa sosai.

Others accused me of killing my husband. That really got me down - I was grieving.

Sai dai binciken da aka gudanar kan abin da ya yi sanadiyyar mutuwar mijina ya gano cewa gurbatacciyar iskar Carbon Monoxide ce ta cika dakinmu. Wanda hakan ya jawo karancin iskar da ake shaka don numfashi.

Na karaya sosai ta fusakar imanina, na kasa ci gaba da rayuwa kamar kowa.

Wata rana ina zaune sai na ga wasu tsuntsaye suna wasa sai na ce: "Ubangiji, ya ya za ka kula da tsuntsaye amma ka ki kulawa da ni?" A wannan lokacin ne na fahimci cewa akwa sa'a 24 a kowace rana da nake batawa wajen tunani. Kafin ka ce wani abu sai na ankara da cewa na bata mako guda, wata guda kai har ta kai ni da bata shekara guda. Abin yana da wuyar fahimta.

Na shaida wa kowa cewa ba zan kara wani auren ba. Ubangiji ne Ya karbi mijina kuma ba na so na sake shiga irin wannan halin kuma. Hali ne da ba zan yi fatan wani ma shiga ba. Tashin hankalin yana da yawa, na ji shi har cikin yatsuna.

Amma akwai wani mutum, mai suna Tonny Gobanga, wanda ya rika kawo mini ziyara. Ya karfafa mini gwiwa cewa na rika tunawa da mijina. Wani lokaci da ya yi kwana uku bai kirani a waya ba sai na fara fushi. A wannan loackin ne na fahimci cewa kaunarsa ta kama ni.

Hakkin mallakar hoto Terry Gobanga Image caption Tonny da Terry Gobanga

Tonny ya bukaci ya aure ni amma sai na ce ya je ya sayi mujalla don ya karanta labarina watakila zai iya sauya ra'ayinsa a kaina. Bayan da ya yi abin da na umarce shi, sai ya dawo wurina ya ce shi dai zai aure ni.

Amma sai na ce: "Akwai wani abu - Ba zan iya haihuwa ba, don haka ba zan aure ka ba."

"Haihuwa kyauta ce daga Allah," in ji shi. "Idan mun same su Alhamdulillah. Idan kuma ba su samu ba, to kin ga zan kara samun isashen lokacin kaunarki ke nan."

Sai kalamansa suka sanyaya min rai kwarai don haka sai na ce na amince.

Tonny ya je gida ya sanar da iyayensa wadanda suka bayyana farin cikinsu gabanin su ji labarina. "Ba za ka aure ta ba - wannan tsinanniyar," in ji su. Mahaifin mijina ya ki zuwa daurin aurenmu, amma ba a fasa daura mana auren ba. Kimanin mutum 800 ne suka halarci bikinmu, wasu sun yi hakan ne don su kashe kwarkwatar idanunsu.

Shekara uku ke nan bayan aurena na farko, a tsorace nake. Yayin da ake daura mana auren na yi ta kuka na cewa: "Allah ga ni gareka, kada ka bari ya mutu." Jama'ar da suka zo suna ta yi mana addu'a.

Shekara daya bayan auren sai na fara rashin lafiya sai na je wurin likita - abin mamaki sai ya shaida mini cewa ina dauke da juna biyu.

Da lokacin haihuwata ya yi sai na haifi diya mace wadda muka sa wa suna Tehille. Shekara hudu bayan nan, muka kara saun diyarmu ta biyu muka rada mata suna Towdah.

Hakkin mallakar hoto TERRY GOBANGA

A yanzu na muna dasawa da surukina sosai.

Na rubuta wani littafi mai suna, Crawling out of Darkness, ya kunshi duka abin da ya faru da ni. Har ila yau na kafa wata gidauniya mai suna Kara Olmurani, wadda taimakon wadanda suka tsira daga fyade kamar yadda nake kiransu - ba wadanda ka wa fyade ba. Muna kokarin samar musu da wani gida da za su rika zama don su murmure daga abin da ya faru da su kafin su sake dawo cikin al'umma.

Na yafe wadanda suka min fyade. Ba abu ba ne mai sauki amma na fahimci cewa kada ka damu da wadanda ba su da kulawa. Hakazalika addinina yana son yafiya - ba ya so a rama sharri da sharri, sai dai da alheri.

Na san akwai damuwa matuka. A bi matakan dai-daki. A ci gaba da rayuwa don akwai wani kyakykyawa da yake jeranmu a gaba saboda haka mu ci gaba da tafiya don mu isar gare shi.