Nigeria: Yara uku 'yan gida daya sun mutu a mota a Kaduna

Hakkin mallakar hoto WHATAPP Image caption Ilham ce kawai ta tsira da ranta cikin yara hudun da suka bace

Rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara bincike kan mutuwar wasu yara uku 'yan gida daya da suka mutu a cikin wata mota a Jihar Kaduna.

Iyayen yaran wadanda suke zaune a unguwar Tudun Wada Kaduna sun shaida wa BBC cewa sun ranar Laraba 'ya'yansu hudu suka bace abin da ya sa hankalinsu ya tashi.

Suleiman Hashim wanda shi ne mahaifin biyu daga cikin yaran hudu ya ce sun kwashe kimanin kwana uku suna neman Raihan, Hamza, Ikram da kuma Ilham wanda kowannensu bai wuce shekara uku da haihuwa ba.

"A ranar Asabar ne aka same su a cikin wata mota da take gidan makwabcinmu amma dukansu babu rai idan ban ita Ilham," in ji shi.

Suleiman ya ce Ilham tana ci gaba da karbar magani a asibiti yayin da gawwakin sauran yaran uku suna wurin 'yan sanda aka ci gaba da bincike.

Ga cikakken karin bayanin da ya yi wa BBC, sai ku latsa alamar lasifika da ke kasa don sauraro.