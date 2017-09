Wasu iyaye sun tafi Amurka domin 'koya wa surukarsu hankali'

Hakkin mallakar hoto Hillsborough County Sheriff's Office Image caption Hukumomi sun kwace fasfon Devbir, Jasbir da Bhupinder Kalsi (daga hagu zuwa dama)

Iyayen wani magidanci sun yi tafiyar fiye da kilomita 8,000 domin su "koya wa surukarsu hankali", inji jami'an 'yan sanda a jihar Florida ta Amurka.

Jasbir Kalsi mai shekara 67 da matarsa Bhupinder mai shekara 62 sun tafi yankin Hillsborough County daga yankin Punjab domin su "ladabtar da" matar dan su Devbir.

'Yan sanda sun ceto matar, Silky Gaind bayan da iyayen mijinta suka yi mata duka ranar Asabar da ta gabata, lamarin da ya tilasta mata neman taimako daga nata iyayen.

A halin yanzu surukan nata da mijinta na fuskantar shari'a dangane da raunata ta da suka yi.

An tuhumi uban mijin nata da sa mata wuka a wuya a lokacin da iyayen nasa ke ziyartar su.

'Kashe ni har lahira'

Iyayen sun hana uwargida Gaind mai shekara 33 da haihuwa fita daga gidan na wani lokaci kafin 'yan sanda daga ofishinsu na Hillsborough County suka isa gidan.

Duk da haka, rahotanni sun ruwaito cewa iyayen mijin sun hana su shiga gidan, dalilin da ya sa 'yan sandan suka nemi a turo musu karin jami'ai, a daidai lokacin da uwargida Gaind ke kira a garesu da su ceci rayuwarta da ta 'yarta mai shekara daya da haihuwa.

Daga baya uwargida Gaind ta shaida wa alkali a wata kotu cewa mijinta mai shekara 33 ya tsere daga gidan ya barta da iyayensa.

"Ina cikin tsoro matuka, saboda jiya ya gaya min cewa sai ya kashe ni idan na kuskura na kira 'yan sanda. Ya ce zai kashe ni har lahira, ka ji? Ya fada min cewa kafin 'yan sanda su isa gidanmu, zai kashe ni kuma ya kashe kansa," inji uwargida Gaind kamar yadda jaridar Bay News 9.

An tuhumi iyayen da tsare matar ba tare da hakki ba, muzgunawa 'yar yarinyarta da hana ta samun taimako daga jami'an tsaro.