Ba za mu musanya Sterling da sanchez ba - Gourdiola

Manager Pep Guardiola says there was "no chance" Manchester City would have used Raheem Sterling as part of any deal to sign Arsenal's Alexis Sanchez.

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Kocin Man City Pep Guardiola ya ce, kungiyar ba ta da wani shiri na musanya dan wasan kungiyar Raheem Sterling da dan wasan Arsenal Alexis Sanchez.

Arsenal ta cimma matsaya da Man city na daukar ta amince da cinikin Sanchez, mai shekara 28, amma hakan zai yiwu ne idan ta sayi Thomas Lemar, wanda ya yanke shawarar ci gaba da zama kungiyarsa ta Monaco.

Guardiola ya ce Arsenal din na son sayen Sterling mai shekara 22, a wani bangare na cinikin dan wasan nata.

Guardiola ya ce "sun yi min maganar, amma na ce musu hakan ba za ta sabu ba"

"Mun ce musu za mu ba su zunzurutun kudi a kan Sanchez din. Sun kuma amince, to sai dai ba su samu damar daukar dan wasan da suke so ba, dan haka dan wasan ya tsaya a Arsenal din"

Sterling ya yi wa Man City wasa uku a wannan kakar kawo yanzu, inda kuma ya ci mata kwallo biyu.

Sai dai an bashi jan kati a wasansu da Bournemouth, kafin ya yi wa kasarsa ta Ingila wasa biyu na neman gurbin kofin duniya.