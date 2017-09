Image caption Masu ta da kayar baya na Boko Haram ne suka take shi da babur a shekarar 2014

Wani dan Najeriya dan shekara biyar, wanda ya ji mummunan rauni a lokacin da mayakan Boko Haram suka take shi da babur, ya fara tafiya a karon farko tun lokacin da ya ji ciwon.

Mayakan sun hau doron bayan Ali Ahmadu da babur ne a lokacin da yake neman tserewa tare da mahaifiyarsa daga farmakin da aka kai wa kauyensu, Chibok.

A yanzu dai Ali ya fara tafiya, bayan an yi masa aikin kashin baya a Dubai.

Wata kungiyar agajin Najeriya ce ta biya kudin aikin da aka yi masa bayan ta tara kimanin fam 45,000 domin a yi wa yaron aiki.

Ana tsammanin Ali zai zauna a Dubai na kimanin wata uku inda za a yi masa magani na motsa jiki domin a farafado da karfinsa.

Image caption Ali yana dan shekara biyu ne kawai a lokacin da mayakan Boko Haram suka take shi

Shugaban kungiyar ba da agajin da ta shirya samar wa yaron magani, Nuhu Kwajafa na kungiyar Global Initiative for Peace, Love and Care, ya shaida wa shirin Focus on Africa na shahen Turancin BBC, cewar Ali bai samu ganin likita ba tsakanin lokacin da lamarin ya auku da kuma lokacin da ya isa Dubai.

"Yana kwance ne da ciwon a kashin bayansa," in ji mista Kwajafa.

"Yana da wani nau'in tarin fuka wanda bai fara tasiri ba, tare da wasu cututtuka, kuma an bar shi a kauyen."

A yanzu, bayan an yi masa aiki, "yana kai wa da komowa a daki, yana magana, yana surutu, ban taba ganinsa a cikin irin wannan halin ba."