Za a fara shari'ar dubban 'yan Boko Haram

A Nijeriya, yau ne ake fara yi wa dubban mutanen da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne shari'a.

Za a gurfanar da mutanen su kimanin 1,670 cikin makwanni da ke tafe a wasu cibiyoyin tsare mutane a kasar, daga bisani kuma wasu kimanin dubu biyar a yi musu nasu shari''o'in.

Wannan ne karon farko da za a yi wa mutane da suka kai wannan adadi shari'ah kan zargin alaka da Boko Haram.

Barrister Muhammad Alhassan na cikin lauyoyin da suka kare mutane fiye da 160 da aka zarga a shari'ar farko ta Boko Haram daga shekarar 2009 zuwa 2011.

"Muna magana ne 'yancin su na dan Adam na cewa ba yadda za a ce domin an kama mutum a tabbatar da laifinsa sai an tuhume shi kuma an yi masa shari'a", inji Barista Alhassan.

A wancan lokacin ba a tuhumi ayarin wadannan mutanen da aikata ta'addanci ba domin babu wannan dokar a kundin dokokin Najeriya.

Barista Alhassan: "Yanzu ne aka yi dokar hani ga ta'addanci, wato 'Terrorism Act' kenan".

Amma ba sami kammala waccan shari'ar ba domin kungiyar Boko Haram ta fasa gidan Yarin Bauchi, inda dukkan wadanda ake tuhumar suka tsere.

A halin yanzu akwai mutane fiye da 7,000 da ake tsare da su a cibiyoyi daban-daban a Najeriya wadanada aka kama cikin shekaru takwas na tarzomar.

Ba za a hada su gaba daya a yi musu shari'a ba, kowannensu zai fuskanci shari'a dangane da irin laifin da ya aikata, sai idan ya hada baki da wasu ne kuma suka aikata laifin.

Ministan shari'ar Najeriya, Abubakar Malami ya fada wa BBC cewa "Ba zasu bayyana tare a lokaci guda a gaban kotu ba".