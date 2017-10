'Yan gudun hijra na karo- karo dan ba 'ya'yansu ilimi

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Yara na karatu a sansanin 'yan gudun hijra

Halin tagayyara da dugunzumar da rikicin 'yan ta-da-kayar-baya na Boko Haram ya jefa wasu 'yan gudun hijira, ba su sanyaya gwiwar wasu iyaye wajen ilmantar da 'ya'yansu ba a sansanonin da suke samun mafaka.

Wasu 'yan gudun hijira a Najeriya, sun tashi tsaye don nema wa 'ya'yansu mafita ta hanyar kafa makarantar Islamiyya da taimakon kungiyar WOMEN IN DA'AWA.

Wakiliyar BBC,Badriyya Tijjani Kalarawi, ta ziyarci Tudun Mun Tsira, wani sansanin 'yan gudun hijira da ba na gwamnati ba da ke cikin yankin Karmo a Abuja babban birnin Najeriya, inda ta ga yara na karatu islamiyya a wani waje da aka kewaye da langa-langa.

Malama Hassana Abdullahi, na daya daga cikin malaman da ke koyarwa a wannan islamiyya,ta kuma shaida wa BBC cewa, itama a sansanin ta ke zaune.

Malamar ta ce da su uku ne ke koyarwa a makarantar islamiyyar kuma kungiyar WOMEN IN DA'AWA, ce ke ba su naira dubu biyar duk karshen wata, to amma daga bisani, iyayen yaran da ke zaune a sansanin sun lura cewa malaman sun yi kadan, don haka suka yanke shawarar kara samar da wasu malaman in ya so sai su rika karo-karo suna biyansu albashi a duk wata.

Hassana Abdullahi ta ce, wannan shawara da iyayen yaran suka yanke, tayi matukar tasiri wajen samar da ilimi ga yaran da ke zaune a sansanin na Tudun Mun Tsira kasancewar baya karkashin kulawar gwamnati.