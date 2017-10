Na'urarku na da matsalar sauraren sauti New York terror attack: Bodies and bikes lying on the street

A kalla mutum takwas sun rasa rayukansu kuma 11 sun jikkata bayan da wani mutum mai shekara 29 da haihuwa ya afka wa mutane a kan wata hanyar da aka tsara ta don masu tuka keke a yankin Lower Manhattan na birnin New York.

Wani dan sanda ya harbi mutumin bayan da ya fito daga motar, kuma a halin yanzu yana hannu.

Kafofin watsa labaran Amurka sun bayyana sunan mutumin - Sayfullo Saipov, wanda ya koma Amurkar da zama a 2010 kuma mazaunin jihar Florida ne.

Magajin garin New York Bill de Blasio ya ce wannan harin "abin takaici ne wanda aka kitsa domin hallaka wadanda basu ji ba, basu gani ba".

Babban kwamishinana 'yan sanda na New York, James O'Neill yace wadanda suka sami raunuka na "fuskantar jinya mai tsawo, amma da alama zasu sami sauki".

He described what had occurred, based on the latest information he had received:

Ya bayyana yadda harin ya faru:

Jim kadan bayan karfe 3 na yamma agogon New York, maharin ya tuka wata motar da ya yi hayarta inda ya rika ture mutane a kan hanyar

Daga nan motar tayi karo da wata motar daukar 'yan makaranta, kuma yara biyu da manyan mutane biyu sun sami rauni

Matukin motar sai ya fito daga motar yana rike da wasu ababe da su kayi kama da bindigogin hannu guda biyu, kuma ya rika maganganu da su kayi "kama da na maharin ta'addanci"

A likacin ne wai wani dan sanda dake kusa da wurin ya harbe shi a ciki

Daga baya 'yan sanda sun tafi da bindigogin da yake rike dasu

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Magajin Garin New York Bill de Blasio ya ce harin ba zai razana mutane ba

Akwai kekuna masu yawa da maharin ya tattake a wurin da aka kai harin.

Wani wanda ya shaida lamarin mai suna "Eugene" ya fada wa tashar talabijin ta ABC Channel 7 cewa ya hango wata farar motar daukar kaya tana bin hanyar a guje, kuma yana kallo ta rika banke mutane.

Ya kuma ce ya ji karar harbin bindiga sau tara ko 10.

Hakkin mallakar hoto Reuters

Wani mutum mai suna "Frank" ya bayyana wa tashar talabijin ta NY1 cewa yaga wani mutum yana zagaye wata mahada kuma ya ji karar harbi sau biyar ko shida.

"Na ga wani abu a hannunsa, amma ban iya tabbatarwa ko menene ba. Amma naji sun ce bindiga ce".

"Bayan da 'yan sanda suka harbe shi, sai kowa ya rikce, aka yi ta guje-guje. Da na sake dubawa, sai na taras ya riga ya fadi kasa."

An sanar da shugaba Trump halin da ake ciki, inji wata sanarwa daga bakin Sarah Sanders a Fadar White House.

A sanadiyyar haka, shugaba Trump ya aika da wasu sakonni biyu a shafinsa na Twitter, yana cewa:

A birnin New York da alama wani wanda kansa ba daidai yake ba, ya kai hari. Jami'an 'yan sanda na kokarin shawo kan lamarin. BA DAI A AMURKA BA!

Kada mu bari ISIS ta farfado, ko ta shiga, kasarmu bayan ta sha kaye a hannunmu a gabas ta tsakiya da sauran wurare. Ya isa haka!