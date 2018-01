Hakkin mallakar hoto Nigerian Army Image caption Damara biyu daga cikin wadanda aka karboi daga 'yan kunar bakin waken

Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan kunar bakin wake biyu a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya.

Sanarwar da kanar Onyema Nwachukwu na rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Operation Lafiya Dole ya fitar ta ce dakarun sojin da suke garin Gamboru Ngala sun dakile harin kunar bakin waken da 'yan mata biyu sukayi yunkurin kai wa da sanyin safiyar Talata.

Jami'an tsaro da ke sintiri sun ga biyu daga cikin 'yan kunar bakin waken ne da misalin karfe 6:45 na safiyar Talata a unguwar Yobe suna kokarin sulalewa cikin garin Gamboru.

Jami'an tsaron sun gan su daga nesa kuma sun umarce su da su kwance damarar bam dinsu, amma sun ki su yi hakan.

Da jami'ian tsaron suka ka ga 'yan kunar bakin waken sun nufo inda suke, sai suka harbe su kuma suka kwance tare da tayar da damarar bam din da suka daura.

An gano 'yar kunar bakin wake ta uku ne a unguwar, kuma ta sanar da jami'an tsaro cewar an tura ta da sauran 'yan mata biyun ne su kai hare-haren tun daga misalin karfe 6.30 na safiyar Talata, in ji sanarwar.

Kuma ta sanar da jami'an tsaro inda ta adana damarar bam dinta, sannan ta kai jami'an tsaro wurin inda suka dauko ta.