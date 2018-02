Kasar da ke cikin kasashen da suka fi talauci a nahiyar Turai wato Ukraine, ta tasamma zama tudun mun tsira ga ma'auratan da ba za su iya haihuwa ba ko ba sa haihuwa baki daya.

A kan biya matan kasar kudade masu yawa su taimakawa matan da ba sa haihuwa wajen daukar ciki, su kuma biya su da zarar ta haihu lafiya sun karbe jaririn da aka samu.

Makudan kudaden da ake biya ne dai su ka janyo hankalin mata matasa don shiga harkar. Sai dai abin da ake nuna damuwa shi ne ko mecece makomar matan masu daukar cikin?

Shekarun Ana 18, a lokacin da ta samu labarin daukarwa wasu daban ciki da haife musu jariri a tashar talabijin.

Ba ta jima da kammala karatun sakandare ba, kuma ta fara tunanin samun aiki a wani Otal a dan karamin garin da suke zaune da iyayenta gabashin Ukraine, yankin da masu yawon bude ido ke zuwa don shakatawa.

Aikin Otal din dai dala 200 za a din ga ba ta a kowanne wata, amma daga bisani ta gano idan ta dauki ciki ta kuma haife shi za ta samu akalla dala 20,000.

Duk da cewa iyayen Ana ba matalauta ba ne, amma dai ma su karamin karfi ne don mahaifiyarta akawu ce kuma ta na taimaka mata kwarai da gaske.

Amma duk da hakan batun daukar cikin da haihuwa a kuma biya makudan kudade ya dauki hankalinta, ''Na zabi yin hakan ne, don na samu abin kaina, da kuma tallafawa iyayena don rage wahalhalun da ke kansu, da gyara gidanmu kai har da siyan motar hawa'' in ji Ana, duk da cewa tsorace ta ke magana, kuma ba ita ce ta farko da za ta fara yin hakan ba a cikin Ukraine.

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Ana mai shekara 23, ta ce matan da ke daukar ciki ta wannan hanya yana da matukar muhimmanci su yi taka tsantsan

Ma'aurata daga kasashen waje, na tururuwa zuwa wannan yankin tun a shekarar 2015, a lokacin da matan yankin Asia suka fara daina wannan kasuwanci bayan hukumomi sun fara samun rahotannin aikata ba daidai ba.

Masu zuwa kasashe kamar Indiya, da Nepal, da Thailand da suka haramta yin hakan sun fara karkata zuwa Ukraine da kasuwar ta ke haskawa a wannan lokacin.

"Mu na samun ma'aurata da dama daga Turai da ba su taba haihuwa ba, kuma su na tsananin bukatar 'ya'ya,'' in ji Ana.

A lokacin da ta ke shekara 21, bayan daukar lokaci tana aiki a wani Otal, daga bisani Ana ta bar aikin Otal ta rungumi daukarwa ma'auratan da ke bukatar 'ya'ya ciki.

Kafin ta fara harkar, sai da ta haifi 'yarta don tabbatar da cewa tana haihuwa.

A karkashin dokokin kasar Ukraine sai an tabbatar da matar da za ta dauki cikin ta taba haihuwa, ko dai danta na kashin kai ko kuma ta taba haifawa wani.

Idan kuma mace na da danta, akwai yiwuwar ba za ki yadda ki shaku da dan da kika haifawa wasu a lokacin da za a dauke shi ba.

Image caption Ana tana fatan saya 'yarta gida a garinsu Kamyanets-Podilskyi

Tafiya mai tsawo

Ana ta fara mayar da hankali wajen duba intanet inda a nan ne ake samun masu neman haihuwa da asibitocu suke bayar da cigiya.

Ba a dade ba ta yi tafiya zuwa Kiev babban birnin kasar domin a duba lafiyarta. Ta sa hannu a wani kwantiragi da wasu ma'aurata a Slovenia wadanda ba su taba samun dan kansu ba.

Ana ta yi sa'a an dasa mata kwan haihuwa a mahaifarta, inda a karon farko ta dauki ciki don haife wa wasu da.

Amma a lokacin ne ta fara fuskantar wahalhalun. Ta ce kulawar da ake ba ta a asibitin ba ta dore ba.

A cewarta, wasu daga cikin yaran da aka dasa din na dauke da wasu nau'uka na rashin lafiya da ba a tantance da kyau ba ko kuma ba a dauki matakin warkarwa a kan loakaci ba.

Ta wallafa korafe-korafenta a intanet don gargadin sauran mata, amma sai asibitin suka karyata ta, kuma sai ta ji tsoron bayyana sunansu.

Jaririn da ta haifa lafiyayye ne amma kuma ta kasance cikin taka-tsan-tsan saboda abun da ya faru. Amma duk da haka ta amince ta kara yin wannan aiki, sai dai wannan karon wasu ma'aurata 'yan aksar Japan ne suka yi hayarta don haifa musu da.

Sun damka al'amuran da ya shafi batun a hannun wani lauya a Kiev, kuma da alama ba za ta taba ganin su a zahiri ba.

Kuma ta kasance mai taka tsan-tsan wajen zabar asibitin da za su kula da ita a wannan karon, amma idan komai ya tafi yadda aka shirya, za ta haifi 'ya'ya uku a lokacin da take da shekara 24 - daya kanta ta haifarwa, biyu kuwa hayarta aka yi ta haifar wa wasu.

Karuwa hayar mata don su haifi yara

An samu karuwar yawan hayar mata don su haifar wa wasu yara a Ukraine da kashi 1000% cikin shekara biyu da suka gabata kawai, in ji Sam Everingham na cibiyar agaji ta Families Through Surrogacy, da ke wadda ke bai wa iyayen da ke son haihuwa shawara.

Ya kara da cewa, "Ukraine ta samu kanta a yanayin da ta zamo cikin kasashe kalilan da aka mayar da harkar hayar mata don su haifar wa wasu 'ya'ya tamkar harkar yawon bude ido."

Bayan kasancewar yin hakan halal ne a Ukraine, saukakan dokokin kasar na kara jawo hankalin mutane

Mista Everingham ya kara da cewa, "Mun ga misalai da dama a Ukraine inda wakilan da ake damkawa ragamar wannan harka suke cutar da matan da ake dauka haya wajen kin biyansu hakkinsu, idan har ba su cika ka'idojin da suka shimfida musu ba, kamar idan suka yi bari."

Image caption Matan da ke goyon dan tayin na yawan zuwa birnin Kiev don duba lafiyarsu

Yaya goyon dan tayi yake aiki a Ukraine?

Ana yin sa ne ga ma'auratan da suke da shaidar tabbacin cewa matar ba za ta iya goyon ciki ba, ko kuma

Dole ne daya daga cikin iyayen ya kasance ita ke da kwan dan tayin da za a yi hadin da shi; ana amfani da kwan da wasu ke bayar da kyautarsa

Farashin ya bambanta, amma ya kan kama daga dala dubu 30 zuwa dubu 40 akasari

Iyayen da za su biya kudin suna da takardar shaidar haihuwa ta Ukraine, amma matar da ta yi goyon dan tayin har ta haife shi ba ta da iznin mallakar jaririn

An kiyasta cewa kusan masu goyon dan tayi 500 ake samu duk shekara amma dai ba a cika samun cikakkun bayanai ba

An amince da irin wannan goyon dan tayi na kasuwanci a Amurka Georgia da Rahsa. Ana yin wannan tsarin a Kenya ma da Laos amma kuma babu dokar da ta haramta ko halalta haka a kasashen.