Wasu 'yan ci-ranin Eritrea ne nan da ke Isra'ila suka tsaya domin daukar hoto lokacin da suke barin cibiyar tsare mutane na Holot da ke can Isra'ilar. Ana sa ran za a rufe cibiyar, wacce ke tsakiyar hamada, nan ba da dadewa ba, in ji kamfanin dillancin labarai na the European Press Agency.