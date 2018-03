Hakkin mallakar hoto TASMANIA LABOR Image caption Shugabar jam'iyyar adawa Rebecca White (hagu) tare da mataimakiyarta Michelle O'Byrne

Jihar Tasmeniya ta kafa tarihi a matsayin wadda ta zabi 'yan majalisa mata fiye da maza a karon farko.

Jihar ce mfi kankanta a cikin jihohin Ostreliya, ta gudanar da zabuka a ranar 3 ga watan Maris, amma sai a wannan makon aka kammala kidayar kuri'u.

Amma yankin babban birnin Ostreliya ma ya taba zaban mata a majalisar yankin da suka zarce maza a 2016, sai dai yankin ba ba jiha ba ne.

An zabi mata 13 da maza 12 a majalisar wakilai ta Tasmeniya. 'Yan siyasa daga jihar sun ce lamarin abin "alfahari ne kwarai".

"Yana nuni ga mata masu tasowa cewa akwai haske ga mata domin cimma muradansu na siyasa," inji Michelle O'Byrne, wadda ita ce mataimakiyar shugabar jam'iyyar Labor masu adawa ta fada wa BBC.

Amma a majalisar tarayyar Ostreliya, maza ne suke da rinjaye, inda kimanin kashi 70 cikin 100 na 'yan majalisar maza ne.