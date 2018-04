Abubuwan da suka a Afirka na makon nan

A selection of the best photos from across Africa and of Africans elsewhere in the world this week.

Hakkin mallakar hoto AP Image caption Wani mutun na kwance lokacin da ake nuna gicewar itace na Yesu al- Masihu a ranar Good friday da aka yi a garin Lagos da ke Najeriya.

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Ana lallashin wata matashiya lokacin da ta ke kuka yayin nuna yadda aka giciye Yesu al-Masihu...

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Wannna yaron yana adu'a cikin wani yanayi na nuna alhini a Nairobi babban birnin kasar Kenya

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Harun Karanja, wanda shi ne ya malaki shagon Facebook Curio,na amfani da wayarsa domin ya duba shafinsa na Facebook a kusa da garin Mai Mahiu mai kwazazzabo da ke Kenya.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Wani mutum na aiki a wurin gine-gine a Goma da ke gabashin jamhuriyar Dimokradiyar Congo .

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Ya yinda sauran suna aiki kan katakon da ake kafawa domin a yi gini .

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption A garin Durban na Afrika ta kudu, a ranar Litinin an sanya hoton Winnie Madikizela Mandela wadda ta rika fafitukar kawarda gwamnatin wariyar launin fata a taron adu'o'in da aka yi bayan rasuwarta tana da shekara 81 a duniya.

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Su kuma wadanan matan sun rika rera waka ne domin tunawa da ita a Soweto , inda Mrs Madikizela Mandela ta zauna wanda shi ne cibiyar masu fafitukar kwarada mulkin wariyar launin fata.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption A tunis babban birnin Tunisia , jamian tsaro sun yi faretin 'ban girma a ranar Laraba a taron bankin raya kassahen musulunci karo na 43

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption A Australia kuma a wanna rana ,Salome Nyirarukundo 'yar Rwanda ta rike tutar kasarta a bikin bude wasanin motsa jiki na Commonwealth.

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption A ranar Juma'a wata mai talata kayan kawa na sanye da tufafin da aka dinka kuma aka gabatar a makon sanya kayan kawa.

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption A ranar Asabar, wata mata ta kada kuri'a a zaben shugaban kasa na saliyo zagaye na biyu .

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Sanarwar da aka yi a ranar Laraba, inda aka bayyana 'dan takarar 'yan hammaya Julius Maada Bio a matsayin wanda ya yi nasara ya sa magoyan bayansa sun rika murna da farinciki a Freetown babban birnin kasar.

Pictures from AFP, Reuters, EPA and Getty Images.