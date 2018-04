Dalilan da suka sa Buhari neman wa'adi na biyu

Tun bayan da Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da aniyarsa ta sake tsayawa takara domin neman tazarce a zaben 2019 jama'a da dama ke bayyana ra'ayoyinsu game da haka.

Duk da cewa sanarwar ba ta zo wa wasu da mamaki ba, ganin cewa an dade ana hasashen cewa zai tsaya din, amma wasu ba su yi zaton cewa zai yi sanarwar a yanzu ba.

Hakkin mallakar hoto Getty Images

PDP ta ce takarar Buhari ko a jikinta

Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya (PDP) ta ce ko a jikinta ayyanawar da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi cewa zai sake neman wa'adin mulki na biyu a zaben 2019.

Jam'iyyar dai ta ce za ta maida martani ne bayan Muhammadu Buhari ya samu tikiti jam'iyyar APC na tsayawa takarar zaben.

Hakkin mallakar hoto PDP Image caption PDP ta ce babban burinta shi ne ta kwace mulki daga Shugaba Muhammadu Buhari a zaben shekarar 2019

Sarkin Kano ya ce sakin mata ya zama kamar shan ruwa

An bude wani taro kan hakkin mata a gidajen aure da kuma sha'anin gado a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar.

Taron wanda ofishin ministan kula da farfado da martabar al'adu tare da hadin gwiwar mai martaba Sarkin Kano suka shirya, zai kuma yi magana a kan shugabancin na gari.

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Za a fara bikin kida da rawa a Saudiyya

A farkon shekarar da mu ke ciki, wata tawaga ta masu kade-kade da raye-raye daga kasar Lebanon suka yi wasan kwaikwaiyo na farko a Saudiyya inda suka ba da labarin wani sadauki da ya yi suna kafin isowar addinin Islama da kuma masoyiyarsa 'yar kabilar Bedouin mai suna Abla.

Wannan ya na cikin shirye-shirye masu nishandantarwa da aka bullo da su a cikin kasar mai ra'ayin mazan jiya.

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Yerima mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da firai ministan Faransa Édouard Philippe a birnin Paris a ranar Litinin

Mutum 2,000 sun mutu a rikicin manoma da makiyaya

Wata kungiyar kare hakkin dan Adam a Najeriya ta ce fiye da mutum 2,000 ne suka mutu sakamakon rikicin manoma da makiyaya a fadin kasar.

A wani rahoto da kungiyar mai suna The Coalition on Conflict Resolution and Human Rights in Nigeria ta fitar ranar Litinin ta ce, dubban 'yan kasar sun kuma rasa muhallansu sakamakon rikicin.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption An kiyasta cewa an yi asarar dukiya ta miliyoyin naira da kuma dubban rayuka

Gobara ta kashe mutum 8 a sansanin 'yan gudun hijira

Rahotanni daga garin Rann da ke karamar hukumar Kala Balge a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, sun ce a kalla mutum takwas sun rasa rayukansu yayin da wasu fiye da 20 kuma suka jikkata sakamon wata gobara.

Wutar, wadda ta fara tashi a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin a ranar Juma'ar da ta gabata, ta kona Tantuna 3,600 kuma ta shafe kusan kwana biyar tana ci.

Hakkin mallakar hoto EPA

'Ana yawan kashe 'yan Najeriya a Landan'

Jami'ai a Najeriya sun nuna damuwa a kan kisan 'yan asalin kasar da ke karuwa a London.

Babbar mai bai wa shugaban kasa shawara kan harkokin waje da 'yan Najeriya mazauna ketare, Abike Dabiri Erewa ta ce an kashe 'yan kasar da dama a cikin watanni uku na farkon wannan shekara.

Karanta karin wasu labaran

Domin samun karin bayani da kuma tofa albarkacin bakinku a kan wadannan labaran, sai ku garzaya shafinmu na BBC Hausa Facebook.