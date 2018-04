Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Zahra mai shekara takwas na daga wadanda ke samun kulawa a asibiti bayan harin

Hukumomi sun ce akalla mutun 31 ne da ke kan layin rjistar zabe suka mutu a wani harin kunar bakin wake a Kabul, babban birnin Afghanistan.

Sama da mutum 50 kuma sun jikkata bayan fashewar bom a cikin jama'a yayin da suke jiran su shiga wajen rijistar.

Kungiyar IS mai da'awar kafa daular musulunci ta dauki alhakin kai harin.

A wannan watan ne aka fara rijistar zaben 'yan majalisar dokoki da za a yi a watan Oktoba.

Hotunan wajen da aka kai harin sun nuna yadda yadda jini ya bata takardun rijistar da hotunan mutane.

Sannan takalman mutane da gilas sun yi kaca-kaca da wajen, sannan baraguzan bom din sun yi lalata motocin da ke kusa.

Wani da lamarin ya faru a gabansa Bashir Ahmad ya ce mafi yawan wadanda lamarin ya shafa matane da 'ya'yansu, wadanda suka je domin samun rijistar zaben.

Akalla wuraren rijista hudu ne aka kaiwa hari cikin mako guda.

To amma hari na ranar Lahadi shi ne mafi muni tun bayan harin da aka kai a watan Junairu wanda ya kashe akalla mutum dari, a wani gini da ofisoshin jakadanci ke zama.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption An kaiwa masu shirin yin rijistar zabe ne harin

Ministan cikin gida na Afghanistan ya shedawa BBC a bana cewa 'yan Taliban da 'yan IS suna kaiwa fararen hula hare-hare ne domin sa mutane su yi wa gwamnati bore a samu yamusti a kasar.

Bayan zaben 'yan majalisar dokokin, za kuma a gudanar da zaben shhugana kasa a 2019.

Wani binciken BBC a bana ya gano cewa Taliban ce ke iko da kashi 70 na Afghanistan, gwamnati kuma tana iko ne kawai da kaso 30,.

Kungiyar IS na yakar dakarun gwamnatin kasar, da kuma Taliban a yunkurin samun iko da kasar.