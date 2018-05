Fara gabatar muku da Jaruman Shirin fim din "MUJADALA" #MUJADALAthemovie MUJADALA ba boyayyen shiri bane ga duk wanda ya jima yana kallon Fina-finan Hausa, Shiri ne wanda har yanzu yan kallo suna daukin ganin sa har yanzu. Bayan Shekaru kusan goma sha takwas (18 years) da ya dauka da Fitowa. @umarmshareef shine zai maye Gurbin Marigayi Ahmad S NUHU a cikin Shirin. Zamu fara Daukar wannan gawurtaccen shirin ranar 10 ga watan May In Shaa ALLAH... Muna bukatar adduar ku yan'uwa Daga Kamfanin @maishaddainvestmentltd Tsara Labarin @ibrahim_birniwa Shiryawa @realabmaishadda Jagoran Shirin @itz_bako Labari/Umarni @realalinuhu Cc @realalinuhu @umarmshareef @abdulmshareef @shamsudaniya @maryam___yahya @ibrahim_mandawari @teema_makamashi @alhajisheshe @aleegumzak @nazir_danhajiya @real_hassana_muhd @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @ali_nuhu_fans_club @yakubumohammed_ @abbaelmustapha1 @abbamiko @aashariff @kawukamfa @shazalikamfa @yakubuaik @yusufmagarya @ahmad_amaryawa @sheik_isa_alolo @daddyhikima @sssmuktar @saddiqsanisaddiq @hafeezadobaba99 @smalljezzy @abduljalal_a_u_mafara @alirusuni @sani_haruna_alrahuz @hassan_giggs @1kamalalkali @kalarefkd @real_kherleeydo @junior_fkd @a_way_man_ @ramadanbooth @ayshatulhumairah @baballehayatu @real_iznaku @fati_s.u @nafeesat_official @alijita1 @sarkin_waka_nazir @js_inuwa_international_ltd @amartenter.at @jamiluyakasai @isaaisa10 @dantabashir @alassankwalle @malamcharki225 @baresiabubakar @salisufulani10 @dahiru_a_k_nassarawa @zainab_doulai @nasirgwangwazo @sir_zeeesu @asmuhammed @uzee_usman @realamalumar @mama_hsg @realabdul_done @nazifiasnanic #MUJADALAthemovie #MUJADALremake

