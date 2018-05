Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Mayakan na rike da wasu yankuna a Somaliya

Wata kotu ta kungiyar al-Shabab ta sa an jefe wata mata har ta mutu a kasar Somaliya, bayan an same ta da laifin auren miji fiye da guda, a cewar wani shafin yada labarai mai alaka da kungiyar.

An tuhumi Shukri Abdullahi Warsame da yin aure sau 11, ba tare da ta rabu da sauran mazajen da ta aura a baya ba.

An tona wani rami da aka saka ta a ciki, inda aka zuba kasa har zuwa wuyanta, kuma mayakan al-Shabab su ka rika jifanta da dutse har ta mutu a garin Sablale da ke yankin Lower Shabelle.

Tana cikin "koshin lafiya", kuma ta amsa cewa ta aikata laifin, a cewar shafin.

A shekarar 2014, al-Shabab ta yi wa wata mata jifa har ta mutu bayan da ta sameta da laifin auren maza hudu a cikin sirri a kudancin lardin Barawe.

Matar dai ta fito daga yankin da ke karkashin ikon mayakan al-Shabab din.

Mayakan sun rasa da dama daga cikin yankunan da ke hannunsu ga gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Tarayyar Afirka.

Sai dai har yanzu akwai wuraren da ke hannunsu, kuma suna cigaba da kai hare-hare a yankunan da gwamnati ke da iko.