Hakkin mallakar hoto Getty Images

Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce hukumomin Sudan sun kama Mis Inas Khalid Maikano, wadda ake zargi da kashe wani jam'in shige da ficen kasar Habibu Almu.

Marigayin dai yana aiki ne a ofishin diflomasiyyar Najeriyar da ke birnin Khartoum.

A sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce an kama dalibar, wadda haifaffiyar kasar Sudan ce, amma 'yar asalin Najeriya da ke karatu a kwalejin hadin gwiwa ta Sudan da Canada, bayan an same ta da wasu kayayyaki na mamacin da ake zargin ta sace, ciki har da kudi.

Ana zargin Inas da kashe Habibu a gidansa da ke Khartoum ta hanyar daba masa wuka.

Zuwa yanzu dai Inas ba ta ce komai ba dangane da zargin.

Amma hukumomin Sudan dai na ci gaba da tsare dalibar, yayin da ake ci gaba da bincike kafin a gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar tuhuma.

A ranar Alhamis din da ta gabata ne dai aka tsinci gawar mamacin a gidansa da ke Khartoum.

Wannan lamarin dai ya kai ga kama wasu mutanen da ake zargi ciki har da dalibar.

Tun da fari dai 'yan sandan birnin sun shaida wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewa kisan ba shi da alaka da siyasa ko ta'addanci.

An dai fara shirye-shiryen dawo da gawar jami'in gida Najeriya domin yi masa jana'iza.