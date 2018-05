Hakkin mallakar hoto Facebook/Nigeria Presidency Image caption Shugaba Buhari ya halarci tafsirin ne a ranar farko ta fara azumin Ramadan a kasar

'Yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wani hoton Shugaban Kasar Muhammadu Buhari da aka wallafa lokacin da ya halarci tafsirin Al-Kur'ani a fadarsa da ke Abuja.

A ranar Alhamis, wato ranar farko ta fara azumin watan Ramadan, fadar shugaban ta yada hoton a shafukan sada zumunta.

BBC ta samu dimbin ra'ayoyin jama'a a shafukanmu na sada zumunta bayan wallafa hoton musamman a shafinmu na Facebook.

Wasu 'yan kasar sun bayyana halartar tafsirin da cewa siyasa ce kawai, ganin cewa zabe ya karato kuma shugaban na neman wa'adi na biyu.

Yayin da magoya bayan shugaban suke kare halartar tasa, suna masu yaba masa da kuma yi masa addu'ar samun nasara da karin lafiya.

Adams Babangida cewa ya yi:

"Ko me yake saurare oho... A gaya masa gidajen talakawa da yawa yanzu haka an sha ruwa ba su da abin kai wa baki, sakamakon irin tashin gauran zabi da abubuwan masarufi suka yi kawai don an cire talafin da a baya yake talafa wa talakawan."

Hakazalika shi ma Frankling Auwal nuna damuwarsa ya yi game da halin da talakawan kasar suke ciki:

"Ina ruwan talaka da jin tafsirin shi, ya sauke nauyin mutane da ke kan shi, talaka bai zabe shi ba don a nuno shi ya je tafsir ba."

Amma Hassan Muhammad shi nuna farin cikinsa ya yi dangane da batun:

"Alhamdulillah wannan irin abin farin ciki da ba zai misaltuba. Ga shugaban kasata yana sauraron tafsir. Allah Ya kara maka lafiya. Allah Ya baka ikon ci gaba da ayyukan alheri. Mun gode da ganinka a cikin wannan yanayi mai ban sha'awa."

Wani dan jarida a kasar Abdulaziz Abdulaziz shi ma ya bayyana ra'ayinsa dangane da batun kamar haka:

Ga sauran wadansu ra'ayoyin jama'a - ku ma za ku iya bayyana ra'ayoyinku a shafin namu na Facebook:

Hakkin mallakar hoto Facebook

Karanta karin wasu labaran