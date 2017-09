Yadda mata ke da kaifin ganin boyayyun launuka

Hakkin mallakar hoto (John Nakamura Remy/Flickr/CC BY-SA 2.0) Image caption "Na firgita da na fahimci cewa in a ganin abin da sauran mutane ba su gani."

Wani rukunin tsirarun mutane na iya ganin "boyayyun al'amura" launukan da ba kowa ke iya ganewa ba, kamar yadda David Roson ya tantan ce. Ko yaya suke yin hakan?

Lokacin da Concetta Antico ta kai dalibanta wajen koyon zane-zane, ta yi ta tambayarsu game da inuywar da ke kawalniya a idanunta. "kan ce, ' kun ga hasken kan ruwa - kuna hango ruwan goron da ke walkatawa akan dutse? Kuna iya ganin launin ja a gefen ganyen can? "Daliban sukan gyada kai alamun da ke nuni da yardarsu. Shekaru kadan da suka gabata sai ta gano cewa karar girmamawa suke yi mata don bas u fadi gaskiyar lamarin ba; launukan da take gani ba su gansu ba.

A yau, tasan cewa, wannan alama ce ta wani yanayi da ake yi wa lakabi da "ganin doron hauhawar launuka hudu (tetrachromacy)." Saukin lamarin dai shi ne tasirin kwayar halitta ce ta haifar bunkasar jijiyar tarairayar hasken ido, ta yadda mutane kamar Antico ke iya ganbin launukan da mafi yawancinmu ba sa gani. Dubi hanya mai daben kananan duwatsu. Abin da ke bayyana gareka ko ni shi ne duhun toka-toka, shi ke walkata wa Antico hasken kayan adon zinarin da mai yarin sarkoki da 'yan kunne ya baje kolinsu. "Wadannan duwatsu bna kawalniyar launukan rawaya-rawaya da dorawa da koraye da shudi-shudi da ruwan goro," inji ta. "Na firgita da na fahimci cewa in a ganin abin da sauran mutane ba su gani."

Doron hauhawar launuka hudu al'amari ne da ba a saba das hi ba

Doron hauhawar launuka hudu al'amari ne da ba a saba das hi ba, amma Antico ce muhimmiyar madogarar tabbatar hakan , tunda a matsayinta na mai zayyana takan hararo mana irin hangenta na wata duniyar. Ayyukan zanenta za su iya bijiro mana da zayyana mai tsarin da za mu iya gamsuwa," in ji Kimberly Jameson da ke Jami'ar California, a cewar Irvin, wanda ya yi nazarin matukar bibiyar al'amuran Antico. Akwai ma yiwuwar ta bayar da shawar kan hanyoyin da za a bi yadda mutane da dama za su sam u kansu a irin wannan yanayi.

Matan da ke ganin hauhawar launuka hudu da sauran mutane ke ganin daya ne

Tambayar ita ce ko daukacinmu na ganin launuka iri guda lamari ne da ke da dogon tarihi a Falsafa da kimiyya. A da, babu wata hujja da ke sa a dauka akwai dimbin bambance-bambance.. Muna sane da cewa kusan kowa na da nau'uka uku na "doron kwayoyin halitta" a jijiyar sarrafa hasken ido wadda kowace ke yin aiki daban wajen tarairayar juyin haske. Launin wani abu ya danganta ne kan irin cukurkudaddun sakonni, amma duk da cewa fahimtar al'amarin ya bambanta a tsakanin mutane, daukacin launukan da m utum guda ke ganin za a iya kimanta daidaituwarsu da na wani mutumin. Bambance-bambance kawai ana danganta su ga mutanen dab a su bambance launuka, inda daya daga doron (launukan) ke zama baragurbi. Raunin ganin haske a lokacin wulkitawa ke sanyawa su yi ta kokarin bayanin bambancin da ke tsakanin jajaye da koraye alal misali.

A mahangar tunani, fahimta kan saba: bisa kiyasi, Karin doron launuka zai bayar da mabambantan launuka dari masu Karin bambanci kan kowane launi da mutane ke gani. Mun san hakan na faruwa: tsuntsu mai zayyana a bindi (tsiryar Austiraliya) da kifi mai kyalli duk suna da doron launi na hudu da ke taimaka musu wajen bambance launuka masu kama da juna. Kimanin shekaru 20 da suka wuce Gabriele Jordan na Jami'ar Newcastle da John Mollon na Jami'ar Cambridge suka bullo da dabarar da za ta bai wa mutane damar tantance launuka kamar haka.

Ana jin cewa maza ba za su iya ganin voyayyun launuka ba

Jigon mahangar Jordan na tattare da hakikanin kwayar halittar doron launukanmu na ja da kore da ke damfare a kowace kwayar halitta (X). Tunda mata na dauke da kwayoyin halitta biyu nau'ukan X, za su iya samun kwayoyin halitta mabambanta, inda kowane ke dauke da doron launi da ke iya warware mabamban tan launuka. Baya ga biyun da ake da su, akwai hauhawar doron da ba su tabu ba, don haka za su zama hudu, al'amarin da zai ba su damar zama "hauhawar doron launuka hudu a idanu" Saboda haka, ana ganin wannan wani yanayi da ya kebanta ga mata kawai, kodayake masu bincike sun kasa kauce wa yiwuwar hakan ga maza da ke iya gada.

Kafin a tantance cewa wadannan mutane na ganin abubuwa a duniya daban da yadda aka saba, an dauki shekara 20, ana bin kadi. Kodayake hade-haden kwayoyin halitta ba su nuna cewa babu su ba, sai dai ta yiwu kashi 12 cikin 100 na mata na bambance launuka hudu masu hauhawar doro, domin mafi yawan mutanen da Jordan ya yi gwaji a kansu babu bambance-bambance a ganinsu. Amma a shekarar 2010 ta samu darasi kwtankwacin doron hauhawar launuka hudu a idanu. Gwqjain Jordan an gudanar das hi ne t ahanyar cukurkuda laun uka, wadanda suka hada da kore da dorawa da shudi. Hade-haden launukan sun yi wa mutane kankantar da ba za su iya tantancewa ba; kusan daukacin mutane sun ga burbushin launin ruwan kore, amma kowane hadi ya bayar da dishi-dishin launuka mabambanta na haske. Da aka bukaci su bambance tsakanin hade-haden irin biyu, mai ganin launuka hudu zai iya warwarewqa cikin hanzari. Don bas a jinkiri," inji Jordan.

Ko yaya hakikanin wadannan launuka yake? Abin takaicin dai shi ne nazarin Jordan mai matukar muhimmanci ba a baje wa kafafen yada labarai ba, balle su tatttauna da ita. Saiu dai da zarar an gano karfin idanun mata "mafi kafin gani a mutane" suka bayyana, dimbin masu ganin doron launuka hudu za su bayyana, wadanda za su iya ba mu haske kan lamarin.

Ganin doron hauhawar launuka hudu

Daya daga cikinsu ita ce Maureen Seaberg, wata 'yar jarida, marubuciya da ke New York wadda aka yi mata gwajin kwayoyin halitta bayan da ta ji shirin rediyon a kan lamarin. "Na sha yin wata 'yar mahawara da mutane kan gwamuwar launuka," inji ta. Misali idan tana sayen tufafiu a shago, takan rika ganin launukan suturu sun sha bamban da nau'ukan buje a gareta, inda takan yi takadddama mai zafi kodayake babu wanda ke lura da abin da take gani tsakanin wadanda ke wurin; idan tana bayar da shawar kan yadda za a gyara gida, ta sha yin watsi da nau'ukan fenti 32 kafin da ta kai ga wanda ya dace. "Launukan kasa-kasa kan bayyana a dorawa, wadanda shudinsu bai cika ba; launin ruwan kasa kuma kan yi kamar ruwan lemu," a cewarta bambance-bambancen sukan rikitar da dan kwangilarta. Tabbas wannan labari ne da ke tabbatar da hujja kan lamarin, amma ta yiwu hasken da zai ba mu kadan ne game da gwamuwar launuka iri guda da kan bayyana ga mai ganin doron hauhawar launuka hudu.

In an kwatanta zanen Antico da hakikanin wurin da aka dauko za ga Karin launukan da take gani

Antico ta bayar da irin wannan labarin . A cewarta, a kodayaushe abubuwan da idanunta ke gani sun sha bamban da na sauran mutane, wata basira da ba da daxewa ba zuri'arsu suka fahimta. "Lokacin da nike karamar yarinya, mahaifiyata kan kalle ni ta nce 'Mai fasahar zane-zane da bayar da horon zayyana.' "Yau, Antico ta tabbatar da abin da aka hango mata, inda ta mallaki wurin baje kolin fasahar zane-zane da zayyana a San Diego da ke California, inda take amfani da kaifin hangenta wajen kirkiro da managartan zayyanar launuka. Idan aka yi nazarin zane-zanen bakan gizo a itaciyar magarya. "fentin zunguru sun taso sama. Launukan dorawa, karshen launuka cukurkudaddu da korayen ruwan lemu sai in yi ta gwama launuka don fitar da bawon bayan bishiya," inji Antico. Idan na yi ta kwatanta hakikanin al'amari, sakamakon zayyana na nuni da cewa Antico na gani fiye da idanu sauran masu gani.

Lokacin da aka dubi irin wadannan zane-zanen wata rana wani mai saye ya byar da shawar cewa Antico ta tuntubi wasu masu bincike da suke nazari kan hauhawar doron launuka hudu. Gwajin kwayoyin halitta t fito da kyakkyawan sakamako, don haka ta fara bayar da hadin kai wajen yin gwaje-gwaje tare da Jameson da abokan aikinta, wadanda suka hada da Alissa Winkler a Jami'ar Nevada Reno.

Idan aka kalli hotunnanta da safe, za a ga cewa ta yi zayyanar launuka da dama

Take a wurin Jameson ta yi hasashen cewa akwai yiwuwar kwayoyin halittar Antico na yi mata kaimin Karin gani lokacin da haske ya dusashe. "Idan aka kalli hotunnanta da safe, za a ga cewa ta yi zayyanar launuka da dama, sannan ta sanya su a dundumin haske," a cewarta -a irin wannan yanayi ake rage wa ganinmu karsashin toka-toka. Wannan wata dabarar kirkira ce, amma Antico ta yi ikrarin cewa haka take ganin launukan a idonta. Tabbas gwaje-gwajen Jameson na nmuni da nisan tafiyar hasken launuka, kuma tabbas antico ta sauya musu kama, inda ta sanya suka watsu a rabin haske.

Hangen nesa Antico musamman da daddare yana karuwa, kamar yadda aka gani a "a aayyanar hasken wata a La Jolla

Kodayake dai arin klarfin gani baiwa ce. "Rudanin shagon kayan masarufi," inji ta. "Lamarin tamkar watsin launuka da ke fitowa ta kowace kusurwa." Wannan karfin gani na iya Karin bayani kan dalilin da ya sa take samun natsuwa a farin launi. "Mutane na ganin al'amari na musamman cewa fari ne launin da na fi so, amma yana da ma'ana saboda yana sanya mini kwanciyar hankali da sanyin idanu. Har yanzu akwai dimbin launuka a ciklinsa, amma ba ya cutar da ni."

Ba daukacin masu ganin hauhawar launuka hudu ke da wannan baiwar ba. Jameson ta ganbo cewa Antico ta sha gaban sauran masu ganin hauhawar doron launuka hudu, wadanda ba su samu horo a fannin zane-zane ba. "Concetta gagara gas ace a jerin masu ganin doron hauhawar launuka, saboda tana da dimbin basirar koyarwa sanadiyyar sarrafa launuka da take yi a kullum." Idan aka tabbatar da haka ta hanyar Karin bincike, Antico na fatan yiwuwar ta bullo da shirin horarwa don taimaka wa yara masu ganin doron hauhawar launuka hudu don su kai ga gacin basirarsu.

Hakikanin burin Antico ya kai makura; tana son taimaka mana mu fahimci duniya a wanioyanayi na daban. Da take labarin jigon lamarin, cewa ta yi kadan daga cikin dalibanta sun fara sun fara ganin Karin launuk a kashin kan su. "Tamkar an yaye shingen da ya katange. "Tabbas, idan babu kwayoyin halitta ba za mu taba kai ga cikakken gacin ganin hauhawar doron launuka hudu ba, amma ta yiwu mutane kamar Antico za su iya nuna wasu bambance-bambancen da idanuwanmu ke iya gani, ta hanyar horarwa.

Wannan wani al'amari ne na musamman ga Antico. Canke-canken kwayoyin halitta ya saukaka lamarin, musamman mabambanciyar kwayar halittar da ta haifar da abin mamakin hangen nesa da ke nufin cewa 'yarta ba ta bambance launi. Ta yiwu wata rana yawan bincike zai fito da sababbin dabarun da za su taimaka wa kowa da kowa, har ma da ''yarta su kai ga gaci a hangen launi, sai dai akwai iyaka. "shin ko masu ganin doron hauhawar launuka hudu za su iya yi wa mutane jagorar hangen launi wadanda ba su kai ga gaci ba fiye da mu? A cewarta. "Ina son kowa ya fahimci irin kyawun duniya.