Me zai faru idan karshen duniya ya zo?

Rayuwar karkara za ta fi dadi

Mummunar annoba ta yi wa al'umma dabaibayi.

Bazuwarta ya karade ko'ina a wannan duniyarmu ta ci gaba mai birane cike da al'umma da jiragen sama masu kai-kawo a fadin duniya tuni mun kasa shawo kan al'amuran tsawon makonni.

Bunkasar harkokin rayuwar al'umma ya tarwatse, inda dimbin mutane suka mutu ka ji kamar ka tabu, amma saboda wasu makarai na jiki sai ka shawo kan matsanancin zazzabi, ka farka a gida mai sanyi, babu wutar lantarki ba ruwan famfo ko gas din hura wutar dumama ruwa ko girki.

Tituna za su zama shiru babu kowa, babu jirgin sama da ke shawagi a sama.

Kai kadai ka tsira a wannan rikirkitaccen al'amari na karshe.

Wadannan su ne bayanan da aka yi ta hakaito mana daga cikin littattafai, wadanda suka hada da "Can ticle for Leibowitz ko The Road," har ma da wasan kwamfuta na baya-bayan nan irin su "the Last of Us da fina-finan kamar Am Legend ko Mad Max.

Daukacin wadannan labaran suna nuni da fahimtar masu ra'ayin masu sanya walkin fata, su yi ta gararamba a daji.

Ko mene ne hakikanin gaskiyar wadannan al'amura?

Kirkirarren labarin karshen duniya nuni ne ga fahimtar wadanda ba sa sanya tufafi illa walkin fata.

Idan ka samu kanka a matsayin wanda ya tsira daga musifa da ta tarwatsa duniya ta share mafi yawan mutane daga doron kasa, me za ka yi kan hakan?

Wane irin muhimmin ilimi kake bukata don tsira, har ka kara ci gaba da bunkasa?

A nan ne gwarzontakar kai ke kai wa kasa.

Akwai tsaro a lambobi, tabbas za mu samu damar ci gaba ne ta hanyar tarihi, inda muka gina duniya mai ci gaban zamani a matakin farko ta hanyar aikin hadin gwiwar zamantakewar halittu, tuni dama al'umma a ta ginu kan tsarin zamantakewa.

Duk da cewa za a samu yamutsi bayan wargajewa, mutane za su sake zama a al'ummomi ba da dadewa ba.

Tambayar dai ita ce saura da me..?

Wadanane al'amura ya kamata ka bai wa fifiko, kuma mene ne ya kamata al'ummarka su kara kaimi wajen ganin sun farfado da shi bayan shekaru?

Wannan shi ne daya daga cikin mai yiwuwa a jerin al'amura.

Manyan birane irin su New York ba su ba ne wuraren da suka fi dacewa da zama bayan karshen duniya

Kwanakin farko kadan

Da zarar mutane sun daina sa ido da gyara tashoshin samar da makashi, layukan za su kasa ne cikin sauri.

Sai dai laluben falalen zukar makamashin rana ko na'urar lantarkin tafi-da-gidan (Generator) daga wurin gini, ta yadda za ka samu wutar lantarki ta wucin gadi.

Intanet za ta shafe nan da nan da zarar rumbun sakonninsu ya daina kulla alaka da zarar man da ke cikin na'urar raba wutarsu tarinta ya kare, don haka ka da ka dauka za ka ci gaba da dogara da Wikipedia wajen samun ilimi.

Sai dai wannan ba yana nufin wayarka ta alfarma za ta zama fankon banza ba.

Manuniyar hanyar cikinta na amfani da ma'aunin maganadisu, ta yadda za ka ci gaba da gefa ne hanyarka lokacin da kake tafiya, kuma a gaskiya taswirar da ke kan wayar za ta ci gaba da taimaka maka wajen gane inda ka dosa (GPS).

Manuniyar taswirar tauraron dan Adam za ta ci gaba da aiki na wasu makonni bayan rushewar al'amura, amma bayan watanni shida aikin da take yi daidai zai yi rugu-rugu har ya daina amfani kwata-kwata.

Abubuwan da za ka fifita su ne ka tabbatar ka tara kwalaben ruwa da abincin gwangwani da managartan suturun fita waje.

Tundurkin tudun kasa birni ba zai yi kyau da noman abinci ba

Makonni farko

A makonnin farko ta yiwu ka hadu da wasu mutane kadan da suka tsira.

Ka yi taka-tsantsan wajen hulda da baki har sai ka hadu da wadanda ka aminta da su, wadanda za ku yi taimakekeniyar bai wa juna kariya, kuma zai yi matukar taimakawa wajen hada karfi a fafutikar tara abincin da kuke bukata.

A yanzu yankin birnin da ka fara harkoki ya fara rashin jin dadi.

Warin gawarwakin da suka rube ya cika iska, ga karnukan da ke jin yunwa sun yi gungu.

Ko ta wane halin, birni na zamani ya cika da kirkirarrun abubuwa, wadanda suka dogara ga tsarin ci gaban rayuwar da ta samar da su.

Rashin lantarkin motsa matakalan bene da haskaka hanya, tsaftatattacen ruwa zai zamo gurbatacce, kasa na zirga-zirgar jirgi zai zama tundurki, don haka rayuwa za ta yi maka sauki a karkara.

Gidan gona na al'ada da murhun wuta, inda girki zai yiwu cikin dadi bayan rushewa kayan amfani na zamani.

Za ka iya bincike tarin sharar sassan birane don tara abinci ko kayan amfani, a daidai lokacin da kake kokarin sake koyon yadda za ka kirkiro abubuwa da kanka.

Watannin farko

Abin da zai fi damunka shi ne yadda za ka samu tsaftatattacen ruwan sha, ka kuma kauce wa cututtukan da ke bazuwa a cikin ruwa, wadanda suka cutar da mutane dubban shekaru.

Tafasawa hanya ce ta kashe kwayoyin cuta, amma tana bukatar dimbin makamashi daga burbushin abubuwa da suka rage, amma wata rana dole sai ka yi amfani da dabarun sarrafa sinadarai don tabbatar da cewa ruwan da kake sha bakinka ba zai halaka ka ba.

Dole ka yi amfani da dabarun sarrafa sinadarai don tantance cewa ruwan da za ka sha ba zai kashe ka ba.

Za a iya tsaftace ruwa daga sinadaran kwayoyin cuta da ke kara-kaina a dakin girki ko wajen kurme da za ka zuba sinadarin Chlorine (Sodium hypochlorite and Calcium hypochlorite) sai a narkar da shi yadda zai kashe kwayoyin cuta, amma babu gubar da za ta cutar da kai.

A nan kana amfani da kimiyyar sinadarai wajen sarrafa chlorine, don inganta ruwan famfon da muke sha a yau, wanda zai zamo tarihi, tunda irin wannan ci gaban a fannin tsafta da kula da lafiyar al'umma ya taimaka mana wajen zama a biranen da ke da yadda yawan mutane a cakude.

Har sai ka samu dabarar sarrafa chlorine a kashin kanka, wata karamar fasahar tsaftace ruwa da ake amfani da makamashin rana.

Irin wannan dabarar Hukumar lafiya ta Duniya na koyar da ita a kasashe masu tasowa, kuma kawai cika robar ruwa ake yi da ruwan ake ganin ya gurbata a bar shi rana tsawon kwana guda ko biyu. Makamashin rana zai ratsa ta cikin robar ruwa ya kashe kwayoyin cutar.

Wanke hannayenka ma yana da amtukar alfanu wajen hana yaduwar cuta.

Za a iya yin sbulu ta hanayar tatso kitsen dabba ko man tsirrai; ta hanyar tafasa sinadarin alkali.

Sinadaran alkali na da matukar muhimmanci a jerin sinadarai a daukacin tarihi, kuma za a iya kwakwulo su daga muhallinka.

Kanwa (Potassium Carbonate) za a iya cirota ta hanyar kwarar ruwa a cikin toka itacen ggirki, sannnan tokar soda daga burbushin tsirran teku da aka kona ko gishirin tsirran da ke gabar ruwa irin su samphire ko saltwart.

Tattara tsirran teku don samar da soda babbar masana'anta ce da ke gabar tekun Atlantic a kasar Scotland da Ireland tsawon karnoni.

Mene ne za ka fifita wa kanka idan ka samu kanka kai kadai a duniya?

