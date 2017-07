'Neymar, Sanchez da Matic za su sauya kulob'

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Neymar ya koma Barcelona a shekarar 2013 da kulob din Santos na Brazil

Dan wasan gaban Barcelona Neymar ya shaida wa takwarorinsa a kulob din cewa zai koma Paris St-Germain (PSG) kan fam miliyan 196, in ji jaridar Le Parisen ta Faransa.

Sai dai kocin Barcelona Ernesto Valverde ya ce maganar "jita-jita ce kawai" kuma suna so dan wasan ya ci gaba da kasance da su, kamar yadda jaridar Metro ta ruwaito.

Jaridar Mundo Deportivo a Spain ta ruwaito cewa Barcelona na son sayen dan wasan Juventus Paulo Dybala idan Neymar ya tafi.

Manchester City ta amince ta saye dan wasan Monaco Benjamin Mendy a kan fam miliyan 57, kamar yadda jaridar L'Equipe ta Faransa ta ruwaito.

PSG sun nuna sha'awar sayen dan wasan gaban Arsenal Alexis Sanchez a kan fam miliyan 70, in ji jaridar Daily Mirror ta Birtaniya.

Ita kuwa Manchester United ta taya dan wasan tsakiya na Chelsea Nemanja Matic ne a kan fam miliyan 35, sai dai Chelsea ta ce albarka inda ta bukaci Man U ta biya fam miliyan 50, in ji Daily Mirror.

Real Madrid ta amince ta saye dan wasan Monaco Kylian Mbappe a kan fam miliyan 120, in ji jaridar Sun.

Ita kuwa Barcelona gargadin dan wasan Liverpool Philippe Coutinho ta yi cewa idan ya ki amincewa ya koma can, to za su sayi dan wasan Borussia Dortmund Ousmane Dembele, a madadinsa, in ji Sun.

Arsenal tana zawarcin dan wasan tsakiyar Barcelona Rafinha a cewar Sky Sports.