Gwarzon dan kwallon Turai: Messi da Ronaldo

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Ronaldo ne gwarzon dan kwallon kafa na Turai a bara

An fitar da sunayen 'yan wasa 10 da ke takarar gwarzon dan wasan tamaula da ya fi yin fice a nahiyar Turai a shekarar nan.

Cikin 'yan wasan har da mai tsaron ragar Juventus Gianluigi Buffon da Lionel Messi na Barcelona da dan kwallon Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Masu horar da tamaula a Turai su 80 da fitattun 'yan jarida 55 ne suka fitar da 'yan wasa 10 da za a zabi wanda babu kamarsa a fagen tamaula a Turai.

Messi da Ronaldo sun lashe kyautar sau biyu kowannnensu, kuma Ronaldo ne ya lashe ta bara.

A ranar 24 ga watan Agusta za a bayyana gwarzon bana a lokacin da za a raba jadawalin gasar cin kofin zakaraun Turai ta shekarar nan da za a yi a Monaco.

Ga jerin 'yan wasa 10, bayan Buffon da Messi da kuma Ronaldo:

The players who make up the rest of the top 10 are: