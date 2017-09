Zakarun Turai: Real Madrid ta doke Dortmund 3-1, Kane ya kafa tarihi

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cristiano Ronaldo shi ne kan gaba wajen yawan kwallo a raga a gasar zakarun Turai, da 109

Cristiano Ronaldo ya zura kwallo biyu a raga yayin da mai rike da kofin Zakarun Turai Real Madrid ta ci gaba da jagora a rukuninsu na takwas(Group H), inda ta doke Borussia Dortmund 3-1.

Tsohon dan wasan na Manchester United yanzu ya ci kwallo 109 kenan a tarihin gasar, inda ya fara zura tasa a raga a minti na 49, sannan kuma ya kara ta biyu a minti na 79.

Tun da farko Gareth Bale ne ya fara ci wa zakarun na Spaniya a minti 18 da shiga fili. cutback and lashing in Real's third.

Pierre-Emerick Aubameyang ne ya ci wa zakarun Jamus, wadanda har yanzu bayan wasa biyu ba su da maki ko daya, kwallonsu daya tilo a minti na 54.

A wasansu na farko 'yan wasan na kociya Peter Bosz sun sha kashi da ci 3-1 a hannun Tottenham a filin wasa na Wembley.

A wasan rukunin na gaba zakarun na La Liga za su kara da kungiyar gasar Premier, Tottenham.

A sauran wasannin na rukunin na takwas, zakarun Turkiyya Besiktas sun ci gaba da nasara a wasansu na biyu inda suka doke RB Leipzig ta Jamus da ci 2-0.

Sannan a wata karawar Sevilla ta doke NK Maribor 3-0, yayin da Napoli da lallasa Feyenoord da ci 3-1.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption 'Yan kallo sun kunna fitilun wayoyinsu lokacin da fitilar filin wasan ta mutu

An dakatar da wasan na tsawon minti 10, bayan an dawo daga hutun rabin lokaci, saboda fitilar filin wasan ta mutu.

A karawar da ke zama maimaicin wasan karshe na gasar ta Zakarun Turai ta 2004 tsohon dan wasan baya na Watford Miguel Layun ya zura kwallo a raga a wasan da Porto ta doke Monaco, wadda ta zo wasan kusa da karshe na gasar da ta wuce da ci 3-0.

A karawar da Tottenham ta bakunci Apoel Nicosia, Harry Kane ya ci kwallo uku rigis, inda suka tashi wasan da ci 3-0.

Kane, wanda daman ya ci biyu a wasansu na farko da Borussia Dortmund, ya fara daga ragar ne a minti na 39, sannan ya ci ta biyu a minti na 62, kafin minti biyar tsakani kuma ya kara ta uku.

Nasarar ta sa Tottenham ta zama da maki shida daidai da ta daya a rukuninsu (Group H), kuma mai rike da kofi, Real Madrid, yayin da Dortmund da Apoel Nic suka kasance ba maki ko daya a wasa biyu.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Kwallo 34 da Kane ya ci a shekaran nan sun zarta na duk wani dan wasa a gasar Premier a 2017

Muhimmancin kwallo ukun da Kane ya ci:

Dan wasan gaban na Ingila, Kane, yanzu ya ci kwallo 11 ga kasarsa da kuma kungiyarsa a wannan watan, bayan da ya kasa cin ko daya a watan Agusta.

Yanzu ya ci kwallo 34 a wasan gasa 30 da ya yi wa kungiyarsa ta Tottenham a 2017.

Sakamakon cin kwallon yanzu Kane ya zura kwallo a ragar abokan karawa 46, a wasansa na kungiya da kuma karawa da kungiyoyi daban-daban 36 a taka ledar da ya yi wa Tottenham.

Kane yanzu ya ci kwallo a gasar zakarun Turai hudu a jere - ya kasance dan wasan Ingila na biyu da ya yi hakan a gasar, bayan Steven Gerrard, wanda ya ci kwallo a gasar biyar a jere.

Kwallo uku da ya ci na nufin yanzu ya yi bajintar cin kwallo uku-uku rigis a wasa daya, har sau shida kenan a 2017, kadai, kuma tara kenan a tarihin wasansa gaba daya a Tottenham.

Shi ne dan wasan Ingila na bakwai da ya ci kwallo uku a wasa daya a gasar zakarun Turai, bayan Cole da Newell da Owen da Rooney da Shearer da kumaWelbeck.

Ga wasannin zakarun Turan da za a ci gaba a ranar Laraba;

Qarabağ da Roma

Basel da Benfica

CSKA Moskva da Manchester United

PSG da Bayern München

Anderlecht da Celtic

Atlético Madrid da Chelsea

Sporting CP da Barcelona

Juventus da Olympiakos Piraeus