दिमाग़ी कसरत: सीक्रेट कोड की चुनौती!

इमेज कॉपीरइट Getty Images

पहेली 8

आप एक दुश्मन के मिसाइल लॉन्च स्थल के प्रवेश द्वार का मुआयना करते हुए उसका सीक्रेट कोड जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंदर जा सकें.

एक वैज्ञानिक गेट पर आता है. गार्ड ने पूछा, ''TWELVE?'' और वैज्ञानिक जवाब देते हैं ''SIX''. गार्ड उन्हें अंदर जाने देते हैं.

दूसरे वैज्ञानिक आते हैं. इस बार गार्ड ने पूछा, ''SIX?'' दूसरे वैज्ञानिक ने जवाब में कहा, ''THREE''. उन्हें भी अंदर जाने दिया गया.

आपको लगता है कि आपने सीक्रेट कोड हासिल कर लिया है?

जब आप गेट पर जाते हैं और गार्ड पूछता है ''NINE?'' और आपका जवाब ''FOUR AND A HALF'' सुनकर वह ख़तरे का अलार्म क्यों बजा देता है?

जवाब जानने के लिए यहां क्लिक करें

जवाब

आपका जवाब ''FOUR'' होना चाहिए था. क्योंकि ''NINE'' में अंग्रेजी के कुल चार कैरेक्टर हैं.

यह पहेली कोड तोड़ने वाले जीनियस बच्चे रुबी रेडफोर्ट के बारे में लॉरेन चाइल्ड के उपन्यास से ली गई है.- टुडे प्रोग्राम से.

यहां भी दिखाएं हुनर:

दिमाग़ी कसरत: सातवीं पहेली

दिमाग़ी कसरत: छठी पहेली

दिमाग़ी कसरत: पांचवीं पहेली

दिमाग़ी कसरत: चौथी पहेली

दिमाग़ी कसरत: तीसरी पहेली

दिमाग़ी कसरत: दूसरी पहेली

दिमाग़ी कसरत: पहली पहेली

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)