जया जेटली: फर्नांडिस से तहलक़ा तक

जया जेटली के साथ कई विशेषण जोड़े जा सकते हैं- पारंपरिक कला और शिल्प की विशेषज्ञ, लेखिका, एनडीए-1 के प्रमुख घटक दल समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और तेज़तर्रार नेता जार्ज फ़र्नान्डेस की निकट सहयोगी.

हाल ही में जया जेटली की आत्मकथा प्रकाशित हुई है- ' Life among the scorpions, Memoirs of a woman in Indian Politics', जिसमें उन्होंने अपने घटनापूर्ण जीवन पर बहुत बेबाकी से नज़र दौड़ाई है.

विवेचना में रेहान फ़ज़ल नज़र डाल रहे हैं जया जेटली की इस बहुचर्चित पुस्तक पर.

