Mari belajar Bahasa Inggris dalam dua bahasa dengan menyimak berita dari BBC.

Topik pertama adalah tentang perundingan damai Israel dan Palestina, dan topik kedua adalah tentang penurunan nilai yen.

Clinton and Peres in Jerusalem talks

Image caption Opening session of Middle East peace talks hosted by Hillary Clinton

The American secretary of state, Hillary Clinton, has said the legitimate national aspirations of Israelis and Palestinians can both be met through the newly relaunched peace negotiations.

Speaking after talks with the Israeli president, Shimon Peres, in Jerusalem, Mrs Clinton said the status quo was unsustainable and insisted that progress could be made at the talks.

Mr Peres (who's not directly involved in the negotiations) said Israeli and Palestinian leaders had to act with dynamism and determination.

He said nobody had a better alternative to peace negotiations.

Clinton dan Peres di perundingan Yerusalem

Menlu Amerika Serikat, Hillary Clinton, mengatakan bahwa aspirasi nasional Israel dan Palestina bisa dicapai melalui perundingan damai yang baru diadakan kembali.

Berbicara setelah perundingan dengan Presiden Israel, Shimon Peres, di Yerusalem, Nyonya Clinton mengatakan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan dan ia menekankan bahwa perkembangan dapat dicapai pada perundingan tersebut.

Presiden Peres (yang tidak terlibat langsung dalam negosiasi) mengatakan bahwa pemimpin Israel dan Palestina harus bertindak secara dinamis dan memiliki tekad kuat.

Ia mengatakan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih baik daripada perundingan damai.

Japan intervenes to decrease yen's value

Image caption Japan intervene to decrease yen in order to bring the economic recovery

Japan has intervened in the currency markets for the first time in six-and-a-half years, to stem the damage to its economy caused by a persistent rise in the value of the yen.

Japan's central bank stepped in to sell yen and buy dollars, bringing the Japanese currency down from its highest level against the dollar in fifteen years.

A strong yen makes Japan's exports less competitive, slowing its economic recovery.

After the intervention, the Nikkei share index gained more than two per cent.

Jepang campur tangan dalam menurunkan nilai yen

Jepang campur tangan dalam pasar mata uang untuk pertama kali dalam enam setengah tahun, untuk mengurangi dampak kehancuran ekonomi yang disebabkan naiknya nilai yen yang berkepanjangan.

Bank sentral Jepang mulai menjual yen dan membeli dolar, menyebabkan nilai mata uang Jepang turun dari tingkat tertinggi terhadap dolar dalam 15 tahun.

Kuatnya nilai yen menyebabkan ekspor Jepang menjadi kurang bersaing, dan memperlambat proses perbaikan ekonomi.

Setelah intervensi pemerintah, indeks Nikkei menguat lebih dari dua persen.