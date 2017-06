Terpeleset di kamar hotel, Phil Collins batalkan konser

Image caption Phil Collins menderita gangguan di kaki yang membuatnya kesulitan berjalan.

Bintang pop dunia, Phil Collins membatalkan dua pertunjukannya di Royal Albert Hall, London, setelah ia terjatuh di kamar hotelnya.

Collins, 66 tahun, yang mengalami kesulitan berjalan usai menjalani operasi punggung, menderita sejumlah luka di sekitar matanya setelah terjatuh saat akan ke toilet.

Manajemennya mengatakan luka di bagian matanya harus dijahit di rumah sakit, dan akan menjalani perawatan selama 24 jam.

Jadwal pertunjukan untuk tanggal 8 dan 9 Juni kini dijadwalkan ulang untuk bulan November.

Saat penundaan diumumkan manajemen, beberapa jam sebelum jadwal pertama penampilan Collins, banyak orang sudah meluncur ke London.

"Sedih sekali mendengarnya, tapi kami sudah berada dalam perjalanan di kereta untuk menemuinya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan," tulis salah seorang penggemarnya di laman Facebook.

Sementara penggemar yang berada di pertunjukan hari Rabu, menambahkan: "Tadi malam adalah pertunjukan yang menakjubkan! Betapa fantastis jumlah penggemar yang Anda miliki. Semoga lekas pulih.

Dalam tulisan yang diunggah ke Facebook, manajemen Collins menambahkan bahwa vokalis itu terpeleset saat terbangun tengah malam dan bagian kepalanya membentur kursi, namun kini dalam 'dalam masa pemulihan.'

Image caption Collins tampil pada pembukaan turnamen tenis AS Terbuka tahun lalu.

Dalam kondisi yang digambarkan 'masih lemah,' Phil Collins menyampaikan "permintaan maaf yang tulus dan terima kasih kepada para penggemarnya".

Ia mengungkapkan bahwa pertunjukannya merupakan "pekan pertunjukan fantastis pertamanya dalam 10 tahun,' dan ia 'sangat berterima kasih kepada orang-orang atas sambutan hangat mereka dan ingin segera kembali."

Semua tiket pertunjukan pada 8 Juni akan berlaku untuk 26 November dan tiket tanggal 9 Juni akan berlaku untuk 27 November.

Collins akan melanjutkan turnya pada hari berikutnya yaitu Minggu di Koeln, Jerman, disusul kemudian di Paris, sebelum kembali ke London untuk pertunjukan di BST Hyde Park pada tanggal 30 Juni.

Paling sukses sepanjang masa

Collins, yang juga bermain dengan band rock progresif Genesis, merupakan salah satu penulis lagu dan penyanyi yang paling sukses sepanjang masa.

Ia, Paul McCartney dan Michael Jackson merupakan tiga penyanyi yang berhasil menjual lebih dari 100 juta album di seluruh dunia baik sebagai penyanyi solo maupun sebagai vokalis kelompok band.

Album singlenya yang berhasil menjadi nomor satu adalah A Groovy Kind of Love dan Against All Odds.

Sepanjang karir musiknya, Collins telah memboyong berbagai penghargaan diantaranya tujuh Grammy Awards, enam Brit Awards, sebuah piala Oscar dan dua Golden Globes.