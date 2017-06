Bintang YouTube didakwa 'membuat video pornografi anak-anak'

Image caption Bintang YouTube Austin Jones memiliki 550.000 penggemar di YouTube dan 225.000 orang pengikut di Twitter.

Bintang YouTube Austin Jones ditangkap dan didakwa di Amerika Serikat dengan tuduhan memproduksi pornografi anak-anak.

Pemuda berusia 24 tahun ini dituduh menyuruh gadis-gadis remaja untuk berbagi foto-foto telanjang dengannya melalui media sosial.

Jones dicegat di Bandara Internasional Chicago O'Hare pada hari Senin (12/6) dan dihadirkan di pengadilan pada hari Selasa (13/6).

Austin Jones yang terkenal dalam membawakan versi cover lagu-lagu populer ini mempunyai 550.000 penggemar di YouTube dan lebih dari 225.000 pengikut di Twitter.

Lagu terkenal yang ia nyanyikan merupakan versi baru dari kelompok My Chemical Romanceberjudul Welcome to the Black Parade yang sudah ditonton lebih dari lima juta kali.

Menurut catatan pengadilan, Jones menghubungi dua gadis remaja berusia 14 tahun lewat Facebook dan Apple iMessage dan menyuruh mereka untuk mengirim foto-foto dan video telanjang mereka.

Kepada petugas yang memeriksanya, vlogger yang tinggal di Chicago itu "mengaku telah menggunakan akun Facebook-nya untuk melakukan obrolan seksual eksplisit dengan gadis-gadis remaja".

Dalam sebuah percakapan, terdengar ia mengatakan pada salah seorang gadis remaja "bahwa ia perlu membuktikan bahwa ia adalah penggemar beratnya" dengan mengirimkan video dirinya sendiri.

Dokumen pengadilan juga menyebutkan bahwa para penggemar Jones "tampaknya adalah gadis-gadis remaja".