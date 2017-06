Mengapa film animasi kriminal Cina ditarik dari festival di Prancis?

Hak atas foto NEZHA BROS PICTURES/LE-JOY ANIMATION STUDIO Image caption Film animasi Cina berjudul Have a Nice Day terpaksa ditarik dari festival fim animasi dunia di Prancis karena tekanan dari pemerintah di Beijing.

Produser film Cina yang karyanya ditarik dari festival film animasi dunia, berharap film mereka masih bisa diputar di bioskop-bioskop negaranya akhir tahun ini menyusul tekanan dari pemerintah di Beijing.

Salah satu penyelenggara Festival Film Animasi Internasional Annecy di Prancis, Patrick Eveno, mengatakan kepada surat kabar Prancis La Croix, bahwa film animasi berjudul Hao Ji Leatau judul bahasa Inggrisnya, Have A Nice Day harus ditarik karena mereka "tidak berhak untuk membahayakan para pembuat film tersebut."

Produser film komedi bernuansa komedi kelam dan kriminal dilaporkan tidak berhasil mengantongi izin dari lembaga resmi Cina untuk bisa tayang di panggung internasional.

Produser Yang Cheng mengatakan kepada BBC bahwa film tersebut bercerita "tentang gairah dan nasib manusia ".

Ia juga mengungkapkan bahwa "industri film Cina pantas untuk bangga" pada film itu, dan menandaskan bahwa cerita di film itu "itu tidak ada hubungannya dengan politik".

Yang Cheng membenarkan bahwa timnya lah yang telah meminta penyelenggara festival Annecy untuk menarik film tersebut.

Produser film ini mengatakan kepada BBC bahwa karyanya 'tidak berkaitan dengan politik.'

Dalam salah satu adegan, seorang pembunuh bayaran diutus untuk meminta sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada bosnya.

Meski ada tekanan dari para pejabat pemerintah Cina untuk menghentikan penayangan film tersebut di Prancis, Yang Cheng mengatakan ia masih optimis bahwa penonton di Cina bisa menyaksikannya.

"Kami berharap film ini bisa ditayangkan di bioskop-bioskop Cina di paruh kedua tahun ini," katanya.

Baru-baru ini pemerintah Cina mengambil langkah tegas dalam penayangan produksi film-filmnya di luar negeri. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari otoritas di negaranya agar karya mereka bisa tampil di luar negeri.

Seorang pejabat dari Biro Perfilman di kantor Lembaga Radio Film dan Televisi Negara (SARFT) mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak akan menanggapi hal itu. Panggilan telepon ke biro pers di kantor itu pun tidak diangkat.

Dalam salah satu adegan terlihat seorang pria memegang golok pemotong daging.

Film animasi berjudul Have A Nice Day digambarkan dalam majalah Variety sebagai film yang memiliki 'gaya animasi cerdas,' dan merupakan sebuah "cerita kriminal tentang gangster yang secara harfiah membuntuti uang".

Film karya sutradara China Liu Jian ini dipandang sebagai gelombang baru dari film animasi Cina.

Dalam salah satu adegan, seorang pembunuh bayaran diutus untuk meminta sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada bosnya, dengan ancaman kekerasan.

Namun, saat ia menghunuskan golok pemotong daging ke wajah korban yang belum membayar hutangnya, keduanya malah jadi terlibat dalam percakapan.

Pria yang ditodong golok pencincang daging di pipinya itu mengatakan bahwa ia selalu ingin mendapatkan pekerjaan seperti orang yang sedang mengancamnya dengan golok itu, tapi 'nyalinya terlalu kecil.'

Film animasi berjudul Have A Nice Day digambarkan dalam majalah Variety sebagai sebuah film yang memiliki "gaya animasi cerdas."

Dalam waktu singkat itu mereka melanjutkan perbincangan tentang pacar-pacar mereka dan operasi plastik, tekanan untuk menikah di Cina, dan bakti kepada orang tua.

Sentuhan kelam sekaligus jenaka terhadap topik-topik itu nampaknya akan cocok dengan khalayak di Cina.

Sebuah pernyataan resmi yang dirilis dari penyelenggara festival Annecy menyebutkan bahwa keputusan untuk menarik film animasi Has A Nice Day "dipaksakan kepada kami.'

"Kami kecewa dengan tekanan-tekanan resmi yang menghalangi kami untuk menyajikan film yang luar biasa ini tahun ini dan kami berharap bahwa para penonton internasional memiliki kesempatan untuk menyaksikan film ini sesegera mungkin," tambahnya.