Kim Jong-un bahas rincian rencana serangan terhadap Guam

Hak atas foto AFP Image caption Korea Utara terus meningkatkan nada permusuhannya terhadap Amerika Serikat.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membahas paparan tentang rincian rencana untuk menembakkan rudal ke wilayah Guam di Samudera Pasifik yang merupakan wilayah AS, kata media pemerintah.

Namun laporan tersebut menyebut bahwa Kim akan memantau tindakan AS terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tentang 'menjadikan Guam sebagai lautan api.'

Pekan lalu, Korut mengatakan mereka telah mematangkan rencana untuk menembakkan empat rudal ke laut lepas Guam, tempat pesawat pembom AS berada.

Laporan kantor berita KCNA menuliskan, Kim Jong-un 'memeriksa rencana itu dengan saksama dalam waktu yang lama' dan mendiskusikannya dengan para pejabat militer senior.

Komandan pasukan strategis Korea Utara menanti perintah 'setelah mematangkan persiapan untuk mengobarkan api di Guam,' tambah laporan tersebut.

Kim Jong-un mengatakan: "Amerika Serikat, pihak pertama yang membawa banyak peralatan nuklir strategis ke dekat kita, harus terlebih dahulu membuat keputusan yang tepat dan menunjukkan melalui tindakan jika mereka ingin mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan mencegah bentrokan militer yang berbahaya," sepagaimana dikutip KCNA.

Kim memerintahkan tentara untuk siap meluncurkan rudal tersebut jika dia mengambil keputusan untuk bertindak, tulis laporan itu pula.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS James Mattis memperingatkan bahwa setiap serangan oleh Korea Utara bisa dengan cepat meningkat menjadi perang. Dia mengatakan militer AS akan membela diri 'dari serangan apapun, kapan saja dan dari kuartal manapun.'

Korea Selatan, yang khawatir dengan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, mendesak AS untuk mencari solusi diplomatik terhadap krisis tersebut.

Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan kepada pejabat tinggi militer AS Jenderal Joseph Dunford yang mengunjunginya, bahwa prioritas utama Korea Selatan 'dan kepentingan nasional kita' adalah perdamaian.

Hak atas foto Reuters Image caption Di Guam antara lain terdapat pangkalan angkatan udara AS, Andersen.

Presiden Moon Jae-in mendesak Korea Utara untuk 'menghentikan semua provokasi dan retorika permusuhan.'

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengancam Korea Utara dengan kekuatan dahsyat, 'fire and fury' jika terus mengancam AS dan sekutu-sekutunya, dan kemudian menegaskan bahwa persenjataan nuklir AS 'lebih kuat daripada sebelumnya.'

Cina, sekutu terdekat Korut, mendesak semua pihak untuk tenang.

PBB baru-baru ini menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara untuk menekannya agar melepaskan ambisi nuklir.

Sanksi itu dimasudkan untuk mengurangi pendapat ekonomi Korut hingga sepertiganya.

Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, Korut juga telah mencapai tujuannya membuat hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk muat di dalam rudal mereka.