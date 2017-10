'Bela Israel', Amerika Serikat memilih mundur dari UNESCO

Hak atas foto AFP Image caption Pada 2016 UNESCO mengecam aktivitas Israel di kota suci Jerusalem dan wilayah pendudukan Tepi Barat.

Amerika Serikat mundur dari organisasi kebudayaan PBB, UNESCO, setelah menilai bahwa lembaga tersebut antara lain 'anti terhadap Israel'.

Kementerian Luar Negeri di Washington mengatakan hari Kamis (12/10) bahwa UNESCO memerlukan 'reformasi fundamental'.

Juru bicara Kemenlu AS, Heather Nauert, mengatakan pemerintah AS mengambil keputusan ini setelah melalui pertimbangan yang sangat mendalam.

"Ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah Amerika... UNESCO perlu melakukan reformasi fundamental," kata Nauert.

Dikatakan pula, setelah mundur maka Amerika Serikat -yang dikenal sebagai salah satu pendiri UNESCO- akan berperan sebagai negara pemantau.

Berdasarkan peraturan UNESCO, pengunduran diri AS dimulai pada Desember 2018 dan hingga periode ini AS tetap menjadi anggota penuh dan akan mengirim iuran anggota sebesar US$80 juta atau Rp1 triliun per tahun.

Direktur UNESCO, Irina Bokova, mengatakan pihaknya menyesalkan keputusan pemerintah AS.

"Ketika konflik menghancurkan komunitas di berbagai belahan dunia, sangat disayangkan Amerika memutuskan menarik diri dari lembaga PBB yang mempromosikan perlunya perlindungan bagi kebudayaan-kebudayaan yang terancam," kata Bokova.

Israel 'marah'

"Ini adalah kerugian besar bagi keluarga besar PBB," imbuh Bokova.

Washington memangkas kontribusi finansial terhadap UNESCO setelah organisasi yang berpusat di Paris ini memasukkan Otorita Palestina sebagai anggota secara penuh pada 2011.

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam keras UNESCO karena memutuskan Kota Lama Hebron di Tepi Barat sebagai Warisan Dunia.

Tahun lalu, Israel membekukan kerja sama dengan UNESCO setelah badan PBB ini mengadopsi resolusi yang tidak lagi menyertakan kaitan Yahudi dengan satu tempat suci di Jerusalem.

Sejak Presiden Donald Trump berkuasa, AS mundur dari kerja sama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) dan kesepakatan iklim yang disetujui di Paris. Trump juga menyebut kerja sama pertahanan Atlantik Utara NATO sudah tak lagi relevan.

Sejumlah diplomat mengatakan khawatir dengan dampak dari berkurangnya intensitas AS dalam urusan-urusan internasional.

Seorang diplomat di UNESCO kepada kantor berita Reuters mengatakan bahwa ketiadaan Amerika Serikat atau negara besar mana pun yang punya pengaruh adalah kerugian yang besar.

UNESCO bisa menjadi forum untuk mempromosikan nilai-nilai yang penting bagi AS sendiri seperti pendidikan dan kebudayaan, katanya.