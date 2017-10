Lima mantan presiden AS galang dana untuk korban badai

Hak atas foto Reuters Image caption Lima mantan presiden AS menghadiri konser penggalangan dana di Texas.

Lima mantan presiden Amerika Serikat berkumpul dalam sebuah acara penggalangan dana untuk para korban badai yang melanda AS tahun ini.

Digelar di Universitas Texas A&M, konser bertajuk The One America Appeal itu dihadiri Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton, George HW Bush, dan Jimmy Carter.

Selain sejumlah musisi rock dan country, konser tersebut diramaikan oleh Lady Gaga. "Tiada yang lebih indah dari semua orang yang mengesampingkan perbedaan demi membantu kemanusiaan di tengah bencana. #OneAmericaAppeal"cuitnya

Kehadiran lima mantan presiden itu, tiga dari Partai Demokrat dan dua dari Partai Republik, turut mendongkrak jumlah sumbangan untuk para korban badai Harvey, Irma, dan Maria. Secara keseluruhan, dana yang terkumpul mencapai US$31 juta atau sekitar Rp418 miliar.

Hak atas foto Reuters Image caption Lady Gaga turut hadir dalam konser tersebut.

Konser itu terselenggara setelah Badai Harvey menerjang Texas pada Agustus lalu dan menimbulkan kerugian senilai miliaran dollar. Badai Irma dan Maria memperparah keadaan dan wilayah yang terdampak pun semakin luas hingga mencapai Florida, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin AS.

"Sebagai mantan presiden, kami ingin membantu sesama warga Amerika sehingga mereka bisa mulai pulih," kata Obama.

Mantan Presiden George W Bush menambahkan, "Orang-orang menderita di sini. Namun, sebagaimana dikatakan orang Texas, 'Kami punya lebih banyak cinta di Texas daripada air'."

Kelima mantan presiden tampil bersama di panggung saat lagu kebangsaan AS dinyanyikan. Presiden Donald Trump tidak bergabung dengan mereka, meski dia sempat mengirim pesan berisi ucapan terima kasih dan sanjungan atas pekerjaan "hebat".