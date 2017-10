Kasus Harvey Weinstein: Lebih dari 50 perempuan menjadi korban pemerkosaan

Hak atas foto Getty Images Image caption Sciorra mengatakan Weinstein memaksa dirinya masuk ke apartemennya di New York dan menyerangnya secara seksual pada 1992.

Aktris Italia-Amerika, Annabella Sciorra, yang membintangi serial televisi The Sopranos, menuduh produser Harvey Weinstein melakukan pemerkosaan terhadap dirinya.

Dia mengatakan kepada The New Yorker bahwa Weinstein memaksa dirinya masuk ke apartemennya di New York dan menyerangnya secara seksual pada 1992.

Dia kemudian menuduh Weinstein secara berulang-ulang melecehkannya pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam liputan The New Yorker tersebut, aktris Daryl Hannah juga mengatakan dia telah dilecehkan oleh Weinstein.

Juru bicara Weinstein kembali menegaskan bahwa produser tersebut menolak tuduhan melakukan penyerangan seksual.

Dan pada Kamis, aktris lainnya, Natassia Malthe, juga menuduh sang produser memperkosanya di sebuah kamar hotel di kota London pada 2008.

Hak atas foto Getty Images Image caption Aktris Natassia Malthe menuduh sang produser memperkosanya di sebuah kamar hotel di kota London pada 2008.

Saat ini, lebih dari 50 orang perempuan menuduh Harvey Weinstein melakukan pemerkosaan hingga pelecehan seksual.

Kepada New Yorker, Sciorra mengatakan kepada wartawan Newyorker, Ronan Farrow, bahwa serangan tersebut terjadi pada 1992 setelah dia terlibat dalam pembuatan The Night We Never Met, yang diproduksi oleh Weinstein.

Weinstein memaksa dirinya masuk ke apartemennya di kota New York saat dia bersiap tidur setelah makan malam.

Dia mengatakan bahwa Weinstein "membuka pintu" dan menolak meninggalkan ruangan itu, sebelum mendorongnya ke tempat tidur dan memperkosanya.

"Saya berjuang, tapi saya hanya memiliki sedikit kekuatan," katanya.

"Seperti kebanyakan perempuan, saya sangat malu dengan apa yang terjadi, dan saya berjuang, berjuang, tapi tetap saja saya selalu bertanya, mengapa saya membuka pintu?... Saya merasa jijik."

'Mengejar terus'

Aktris tersebut mengatakan dia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun menganggap itu akan menghambat karirnya. Dia mengaku menderita sehingga tidak bekerja lagi hingga 1995.

Dia mengatakan Weinstein terus mengejarnya, termasuk saat yang bersangkutan masuk ke kamar hotelnya dengan hanya mengenakan pakaian dalam saat Festival Film Cannes 1997.

Hak atas foto Getty Images Image caption Aktris Daryl Hannah juga menuduh Weinsterin melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya.

Sementara, aktris Daryl Hannah, yang membintangi film seri televisi, Kill Bill, yang disutradarai Quentin Tarantino dan diproduksi oleh Weinstein, juga mengajukan tuduhan kekerasan seksual kepada produser tersebut.

Dia mengatakan Weinstein mencoba memaksa dirinya masuk ke kamar hotelnya saat mereka mempromosikan Kill Bill.

Film seri itu disutradarai oleh Quentin Tarantino, yang sebelumnya mengaku bahwa dirinya sudah sejak bertahun-tahun mengetahui praktik-praktik dugaan seksual produser Harvey Weinstein terhadap banyak perempuan.

Lebih lanjut Hannah mengatakan, pada sebuah kesempatan, produser itu meminta agar dirinya diraba-raba.

Sejak bermunculan tuduhan melakukan kekerasan seksual awal Oktober lalu, Weinstein telah mengikuti program rehabilitasi seks, namun dia "tegas membantah" semua tuduhan melakukan kekerasan seksual.