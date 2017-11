Serangan New York: Trump perintahkan pengetatan pemeriksaan terhadap turis

Hak atas foto Getty/Kena Betancur Image caption Aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi kejadian insiden di New York, Rabu (31/11) waktu setempat.

Presiden Donald Trump memerintahkan pemeriksaan lebih ketat terhadap para turis yang berkunjung ke Amerika Serikat (AS) menyusul insiden teror yang menewaskan delapan orang dan melukai belasan lainnya di New York, AS.

"Saya baru saja memerintahkan Kementerian keamanan dalam negeri untuk meningkatkan pemeriksaan ekstrim," kata Trump melalui akun Twitter miliknya.

Minggu lalu, maskapai penerbangan global mulai menerapkan wawancara keamanan bagi calon penumpang dengan tujuan Amerika Serikat sebelum masuk ke pesawat.

Insiden teror terakhir, yang terjadi di New York, menewaskan delapan orang setelah supir sebuah mobil pikap menabrak orang-orang di jalur pejalan kaki dan sepeda di Lower Manhattan.

Seorang pria berusia 29 tahun yang ke luar dari kendaraan itu -bersenjatakan dua pistol- kemudian ditembak polisi sehingga cedera dan kini sudah ditahan.

Sayfullo Saipov, nama pria itu, dilaporkan bernama Sayfullo Saipov. Dia adalah seorang imigran yang datang ke AS tahun 2010 dan tinggal di Florida.

Hak atas foto Kena Betancur/Getty Image caption Warga New York melakukan aktivitas di dekat lokasi serangan.

Semenjak kampanye pemilihan umum AS lalu, Trump telah berjanji akan memperketat aturan keimigrasian, utamanya bagi imigran ilegal.

Dalam berbagai kesempatan, Trump menyatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi AS dari target serangan teroris.

Bagaimanapun, insiden di New York ini merupakan kejadian pertama yang resmi disebut sebagai aksi teror di AS semenjak Trump menjadi presiden.

Sebelumnya terjadi penembakan massal yang dilakukan seorang warga AS di Las Vegas, tetapi pemerintah tidak menyebutnya sebagai tindakan terorisme.

Hak atas foto Kena Betancur/Getty Image caption Petugas pemadam kebakaran terlihat melakukan aktivitasnya usai insiden yang menewaskan delapan orang.

Sementara, dua korban dari delapan yang tewas dalam insiden di New York adalah warga negara Argentina dan Belgia, demikian keterangan resmi pejabat dua negara tersebut melalui akun Twitternya.

"Saat ini, kami koordinasi dengan otoritas lokal untuk mengidentifikasi korban," kata Kementerian luar negeri Argentina.

Sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pria tersebut adalah bagian dari sebuah kelompok yang tengah merayakan 30 tahun kelulusan mereka.

Secara terpisah, Kemenlu Belgia juga mengatakan bahwa salah satu warganya merupakan di antara korban yang tewas.

Kedua negara kemudian mengutuk tindakan terorisme tersebut dan menyatakn berbelasungkawa kepada keluarga korban