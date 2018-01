Penasehat Trump berupaya mencegah peluncuran buku Bannon

Para penasehat hukum Presiden Donald Trump berupaya untuk menghentikan peluncuran buku yang berisi tubuhan buruk tentang pemerintahannya.

Fire and Fury: Inside the Trump White House rencananya akan dirilis pada Selasa (09/12).

Buku tersebut mengutip salah satu staf utama Trump, Steve Bannon, yang menggambarkan pertemuan dengan sekelompok warga Rusia sebagai 'bernunasa makar'.

Selain itu, buku juga mempertanyakan kebugaran Trump untuk menadi presiden, laporan-lrapoan tentang istrinya yang menangis pada malam hari setelah pemungutan suara dan Ivanka Trumo yang punya ambisi menjadi presiden.

Gedung Putih mempertanyakan akurasi buku itu. Sebelumnya Trump mengatakan Bannon -yang dipecat pada bulan Agustus lalu- 'kehilangan akal' setelah tidak mendapat posisi lagi di Gedung Putih.

Salah satu pernyataan yang menggemparkan adalah ketika Bannon -saat merujuk pertemuan di Menara Trump antara para pejabat tinggi kampanye dengan warga Rusia- mengatakan. "Mereka akan menghancurkan Don Junior (Donald Trump Jr) seperti telor di TV nasional."

Pertemuan -yang melibatkan putra tertua Trump, Donald Trump Jr- kini sedang diselidiki oleh Jaksa Khusus Robert Mueller sebagai bagian dari pemeriksaan tentang kemungkinan kolusi antara para pejabat kampanye Trump dengan warga Rusia untuk meraih kemenangan dalam pemilihan presiden 2016.

Trump membantah keras terjadi kolusi.

Dalam acaranya di Radio Breitbart, Rabu (03/01), Bannon menanggapi kritik presiden dengan menyebut dia 'adalah pria yang hebat' dan mendukungnya 'dari hari ke hari'.

Setelah bertemu dengan para senatir dari Partai Republik, Kamis (04/01), untuk membahas masalah imigrasi, seorang wartawan bertanya kepada Trump apakah mantan stafnya itu mengkhianatinya.

Trump menjawab, "Saya tidak tahu, dia menyebut saya pria yang hebat selamal, jadi jelas dia sudah mengubah nadanya dengan amat cepat."

Beberapa isi Fire and Fury: Inside the Trump White House

- Tim Trump terkejut dan ketakutan dengan kemenangan di pilpres

-. Istrinya, Melania, menangis sedih pada malam hari seteah pemungutan suara

- Trump marah karena para bintang terkenal mencerca pelantikannya

-. Presiden baru 'menganggao Gedung Putih menyulitkan dan bahkan agak sedikit mengerikan'.

-. Putrinya, Ivanka, punya rencana dengan suamiya, Jared Kushner, bahwa dia akan menjagi 'presiden perempuan pertama'

Buku itu dilaporkan didasarkan pada 200 wawancara namun beberapa rangkuman buku itu sudah dikecam dan dipertanyakan.

Surat peringatan hukum -yang diterbitkan koran Washington Post- menuntut agar penulis buku, Michael Wolff, dan penerbitnya 'segera mengakhiri dan menghentikan penerbitan lebih lanjut, peluncuran atau penyebaran buku itu'.

Dokumen itu menuduh Wolff membuat 'sejumlah pernyataan yang salah atau/dan tidak berdasar' tentang Trump dan para pengacara sedang mempertimbangkan dakwaan pencemaran nama baik.

Para pengacara Trump mendasarkan peringatakan mereka pada ringkasan buku sudah diterbitkan oleh berbagai media, seperti New York Magazine, dan meminta satu buku dikirim kepada mereka.

Buku itu disebut 'tampaknya mengutip tanpa sumber untuk sejumlah pernyataan yang buruk tentang Trum' dan banyak pernyataan yang dibuat tanpa mengutip sumber-sumber.

Baik Wolff maupun perusahaan penerbitnya, Henry Holt and Co Inc, belum memberikan tanggapan.

Pengacara yang menulis surat peringatan itu, Charles J Harder, dijuluki sebagai pengacara yang paling favorit di Hollywood. Dia pernah menjadi pengacara Jared Kushner, pengusha properti yang juga menantu Trump dan kini salah seorang penasehat politiknya- dan pengacara dari pegulat terkenal Hulk Hogan saat menghadapi situs berita yang sudah tutup, Gawker.

Harder sempat pula sebentar menjadi pengacara produser film Hollywood tersohor, Harvey Weinstein, yang didera berbagai tuduhan melakukan pelecehan seksual.

Dia juga sudah mengirim surat peringatan kepada Bannin pada Rabu dengan mengatakan dia sudah melanggara kesepakatan kerahasiaan.