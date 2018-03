Cina ancam ambil tindakan balasan terhadap Donald Trump: Siapa rugi dalam perang dagang AS-Cina?

Image caption Cina adalah pengimpor besar daging babi dan produk daging babi dari AS.

Cina bersiap melancarkan pembalasan terhadap langkah Donald Trump, dengan mempertimbangkan pengenaan tarif bea masuk pada produk AS senilai $ 3milyar (sekitar Rp40 triliun).

Daftar produk yang bisa dikenakan cukai oleh Cina antara lain daging babi, minuman anggur, buah dan kacang-kacangan dan pipa baja anti karat (stainless steel), dan lain-lain.

Namun Cina juga menyerukan AS untuk tidak mengarahkan hubungan perdagangan AS-Cina ke "wilayah yang berbahaya".

Beijing mengatakan mereka berharap AS akan kembali menarik diri "dari ambang" perang dagang.

Kamis (22/3) kemarin, AS mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif hingga $ 60 miliar (Rp826 triliun) pada impor Cina dan membatasi investasi negara itu di AS.

Langkah ini disebutkan merupakan pembalasan terhadap dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh Cina sejak bertahun lalu.

Menangapi hal itu, kementerian perdagangan Cina, jumat (23/3) mengatakan bahwa kerjasama ekonomi adalah "satu-satunya pilihan yang tepat untuk kedua negara".

Mereka mendesak AS untuk menangani masalah melalui dialog dan menghindari akibat buruk jangka panjang terhadap hubungan AS-Cina.

Betapa pun, kementerian perdagangan Cina mengatakan mereka berencana untuk mengambil dua langkah pengenaan tarif sekaligus sebagai pembalasan:

Tarif cukai 15% untuk 120 barang senilai hampir $1 milyar (Rp13,5 triliun) terhadap produk seperti buah segar, kacang dan minuman anggur

Tarif cukai 25% untuk delapan barang senilai hampir $2 miliar (Rp27 triliun) - termasuk berbagai produk aluminium.

Dikatakan, langkah pertama akan diberlakukan jika AS tidak mencapai kesepakatan perdagangan. Langkah kedua akan diberlakukan setelah evaluasi lebih lanjut pada tarif bea masuk AS.

Cina mengatakan bahwa meski tidak menginginkan perang dagang, mereka tidak takut untuk melakukannya.

Image caption Cina adalah sala satu pembeli tebesar produk kedelai AS.

Beijing juga menyiapkan rencana untuk melakukan tindakan hukum melalui Asosiasi Perdagangan Dunia untuk menggugat pemberlakuan tarif ba masuk oleh AS terhadap produk baja dan aluminium impor yang ditetapkan bulan lalu.

Pasar saham di Asia anjlok karena kekhawatiran bahwa AS dan Cina akan memulai perang dagang.

Pasar saham AS juga ditutup pada nilai lebih rendah pada Kamis.

Siapa yang berpotensi rugi dalam perang dagang?

Para pejabat AS mengakui kemungkinan terjadinya pembalasan dari Cina, tetapi menurut mereka, raksasa Asia itu yang akan lebih rugi.

Jika dikenakan seperti yang dijelaskan, tarif cukai AS dapat menyebabkan konsumen AS dibebani biaya lebih tinggi, sementara pembalasan Cina akan memukul sektor-sektor utama ekonomi AS termasuk pertanian dan kedirgantaraan, kata para analis.

Cina adalah pasar terbesar ketiga untuk ekspor AS pada tahun 2016, dan merupakan salah satu pembeli terbesar jagung, babi, dan pesawat Amerika.

Cina juga merupakan konsumen kedelai terbesar di dunia, dan mengkonsumsi sekitar sepertiga produk AS.

Namun dalam berita yang melegakan para petani AS, kedelai ternyata tak termasuk dalam aksi balasan.