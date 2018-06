Kim Jong-un sekarang sudah menjadi 'raja' di Pyongyang

Wartawan Jepang Yoji Gomi adalah satu dari segelintir orang yang mengenal dekat Kim Jong-nam. Ia beberapa kali bertemu dengan Kim Jong-nam di Beijing dan Makao. Dari penuturan Gomi kita tahu kehidupan Kim Jong-nam, meski tidak secara utuh.

"Kim Jong-nam dikeluarkan dari daftar suksesi sebelum peristiwa Disneyland Tokyo," kata Gomi kepada saya.

Gomi mengatakan keretakan hubungan dimulai setelah Kim Jong-nam kembali dari sekolah asrama di Swiss pada akhir tahun 1980-an. Pengalaman hidup di Eropa selama sembilan tahun sangat mempengaruhinya.

Di tahun 1990-an, Korea Utara mengalami kelaparan parah yang dinamakan "mars kesulitan". Keruntuhan dukungan ekonomi setelah berakhirnya Uni Soviet, dan sejumlah banjir parah, membuat negara itu tak memiliki persediaan pangan yang mencukupi. Dalam empat tahun, sekitar satu sampai empat juta orang meninggal karena penyakit dan kekurangan gizi.

Menurut Gomi, Kim Jong-nam menginginkan ayahnya mengubah sistem ekonomi Korea Utara. Dia menghendaki reformasi ala Cina, yang memungkinkan terjadinya sejumlah reformasi pasar dan properti pribadi.

"Kim Jong-il sangat marah kepadanya," kata Gomi. "Dia mengatakan Kim Jong-nam harus mengubah pemikirannya atau dia harus pergi keluar Pyongyang."

Wartawan Bradley K Martin setuju dengan pandangan Gomi. Dia menulis biografi penting tentang dinasti Kim, melalui karya besar berjudul Under the Loving Care of the Fatherly Leader.

"Kim Jong-nam ditolak bukan karena dia pergi ke Disneyland," katanya. Kasus itu mungkin hanya dalih. "Saya pikir ayahnya tidak malu (akibat kasus Disneyland Tokyo). Saya pikir Kim Jong-nam membicarakan berbagai hal terkait kebijakan dan perlunya perubahan, dan ayahnya tidak suka."

Kim Jong-nam diasingkan ke Beijing.