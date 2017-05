Hasil otopsi telah memastikan bahwa penyanyi Chris Cornell meninggal karena gantung diri.

Pemerintah Jepang telah menyetujui peraturan yang mengizinkan Kaisar Akihito untuk turun takhta.

Angka penjualan dan streaming lagu-lagu dari album soundtrack "Guardians of the Galaxy Vol. 2" meroket di AS, masing-masing sebesar 388% dan 231%, menurut Nielsen Music.

Simak berita menarik lainnya dalam Global Newsbeat, bersama Pijar Anugerah.