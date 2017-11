Sony Pictures akan potong adegan Kevin Spacey dari film yang telah rampung

Menyusul rangkaian tuduhan serangan seksual yang diarahkan Kevin Spacey, studio film Sony Pictures akan memotong adegan sang aktor dari film "All the Money in the World" yang telah rampung.

Mantan Presiden AS Barack Obama datang ke gedung pengadilan Chicago untuk memenuhi panggilan tugas juri; namun ia disuruh pulang oleh hakim tanpa diminta untuk bertugas.

Kapolda Papua mengatakan sedikitnya 1.300 warga di Kecamatan Tembagapura dilarang keluar kampung oleh kelompok bersenjata.

Simak berita menarik lainnya dalam Global Newsbeat bersama Pijar Anugerah.