Prabowo, Rizieq Shihab, dan Amien Rais di Mekkah: Antara sinyal politik dan 'aura reliji'

IG akhirnya menghapus kembali berkali-berkali secara sepihak semua foto yang kami upload, yang berkaitan dengan tokoh tertentu. Ini bukti bahwa kebebasan berekspresi (yang bertanggung jawab) yang menjadi salahsatu agenda reformasi kembali diciderai; mengembalikan kita pada era yang represif (order baru), di tengah-tengah kebijakan-kebijakan populis yang palsu (order lama). Kita semua menantikan terang setelah zaman-zaman gelap, bukan sebaliknya! Mari #selamatkanindonesia

A post shared by Mohammad Amien Rais (Official) (@amienraisofficial) on Jun 3, 2018 at 10:16am PDT