Ternate, pulau tempat ditulisnya teori evolusi

Hak atas foto Ali Trisno Pranoto/Getty) Image caption Teori evolusi melalui seleksi alami ditulis di Ternate.

Pulau Ternate, seperti pulau di dekatnya Tidore, hampir semua terdiri dari gunung api. Pulau ini menyembul dari laut, dengan puncak mirip cone yang tertutup, ditutupi awan dengan diapit dataran rendah dan pantai yang menanjadi satu bandara, kota dan jalan yang mengelilingi pulau.

Saat menjadi tujuan turis dalam peristiwa milenium, gerhana matahari penuh pada Maret 2016, Ternate masih terasa terpencil. Sulit bagi seorang turis asing untuk berjalan beberapa meter tanpa terganggu orang yang minta selfie bersama dan anak-anak yang menyambut dengan teriakan, "Hello Mister!"

Namun di sinilah seorang ilmuwan menulis tentang teori evolusi.

Pada saat ilmuwan yang berusia 35 tahun Alfred Russel Wallace tiba di Ternate pada Januari 1858, ia mengeksplorasi selama empat tahun kumpulan pulau-pulau yang ia sebut kumpulan pulau Melayu.

Ia melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer dengan kapal uap, kapal layar dan kapal tradisional, atau naik kuda, berjalan kaki. Ia dan asistennya mengumpulkan puluhan ribu spesimen, mulai dari orang utan sampai burung cendrawasih sampai kuskus. Belum lagi ribuan spesies serangga.

Sejak tu, ketenaran Ternate reda karena terkubur oleh kolonisasi. Selama seribu tahun, cengkeh hanya tumbuh di Ternate, Tidore dan sejumlah pulau di dekatnya. Dan selama lebh dari 3.000 tahun, produk ini melintas benua untuk diperdagangkan.

Hak atas foto Alamy Image caption Alfred Russel Wallace mengunjungi Ternate pada 1858 dan melanjutkan riset tentang Malay Archipelago.

Dengan perjalanan jauh ini, para sultan Ternate mengklaim kerajaan mereka membentang sampai Filipina dan Papua dan terlibat dalam persaingan keras dengan kesultanan Tidore.

Dewasa ini, aroma cengkeh tercium di pulau ini selama masa panen. Anak-anak kecil dengan baju kaus sepak bola menunggu di pinggir jalan untuk mendampingi turis ke pohon yang menjulang dan mereka klaim paling tua di dunia.

Pertama Belanda dan kemudian Inggris yang melanggar monopoli cengkeh. Pada 1858, pulau itu telah menarik navigator yang menjadi pembajak Francis Drake dan petualang Ferdinand Magellan.

Wallace memilih rumah yang dikelilingi pohon buah, lima menit dari pasar, di tempat yang kini dikenal dengan kota Ternate. Para pemandu wisata mengantar ke rumah-rumah yang berbeda dan disebutkan sebagai tempat Wallace tinggal, namun jelas bekas rumahnya sudah lama tak ada.

"Pernah ada dua jalan, berdasarkan informasi yang ia berikan kepada kami," kata pakar tentang Wallace, John Van Wyhe dari National University of Singapore.

Hak atas foto Getty Images Image caption Selama ribuan tahun, cengkeh hanya ditemukan di Ternate dan sejumlah pulau lain di sektiar

Wallace belum sempat pindah ke rumah dengan sumur berair bening saat ia jatuh sakit, kemungkinan karena malaria. Keringat dingin serta kejang, Wallace terpaksa berbaring selama berjam-jam tanpa bisa berbuat apa-apa kecuali berpikir.

Jauh dari rumah, kedinginan karena sakit, di tengah bayang gunung api, kemungkinan ia ketakutan.

Pikiran Wallace beralih ke Thomas Malthus, intelektual yang berargumen bahwa alam membuat populasi manusia menurun karena penyakit, kelaparan, perang dan kecelakaan. Ia juga menyadari bahwa logika yang sama juga terjadi pada binatang.

Dalam perjalanannya ke berbagai tempat yang sekarang menjadi Indonesia, Wallace telah melihat berbagai makhluk. Ada katak terbang yang menunjukkan bagaimana jari binatang itu dapat beradaptasi untuk berenang dan melompat tinggi. Ada orang utan yang mungkin memiliki nenek moyang sendiri seperti simpanse dan gorila.

Hak atas foto De Agostini/Biblioteca Ambrosiana/Getty) Image caption Pengalaman Wallace dengan berbagai spesies binatang menginspirasi teori tentang seleksi alam.

"Berpikir tentang kerusakan konstan, satu hal yang saya pertanyakan adalah mengapa sebagian hidup dan sebagian mati," tulis Wallace kemudian.

Dan jawabannya adalah secara keseluruhan yang terbaik yang akan hidup." Seleksi alam. Wallance menyadari bahwa spesies berevolusi.

Terinspirasi dengan pemikiran ini, Wallace menunggu sampai demamnya reda dan ia menulis di kertas. Selama dua malam, ia mengerjakan teorinya dan mengirimkannya ke Charles Darwin, yang telah menjadi ilmuwan yang dihargai saat itu.

Saat surat itu tiba di Inggris pada 18 Juni 1858, Darwin menjadi panik. Ia telah mengerjakan teori evolusinya sendiri dengan seleksi alami selama hampir 20 tahun dan sekitar satu tahun lagi menyelesaikannya. Penelitiannya akan menjadi sesuatu yang besar, buku tiga volume. Ia telah melakukan hal yang tepat dan bersama rekan-rekannya, ia mengajukan gagasan seleksi alam dalam dua minggu berikutnya.

"Semua orang mengatakan, wah ini sangat menarik, apakah Anda bisa terangkan tentang teori Anda? Kami tak sabar menunggu buku besar ini selesai," kata Wyhe.

Hak atas foto Peter MacDiarmid/Getty Image caption Teori Wallace dan Charles Darwin tentang seleksi alam dipresentasikan bersama pada 1858.

"Buku itu menjadi On the Origin of Species. Bila Wallace tidak menginterupsi Darwin, dia mungkin akan terus menulis buku besar itu dan mungkin tidak ada seorang pun yang membaca."

Darwin menerbitkan bukunya pada November 1859, mengguncang dunia agama dan menata dunia sains.

Dan Wallace? Ia melanjutkan perjalanannya. Pada 1899. ia menemukan terobosan dalam biogeografi, dan menemukan garis di perbatasan Asia Tenggara dan fauna Australia, Garis Wallace.

Pada 1862, ia kembali ke Inggris dan mengumpulkan setidaknya 125.600 spesimen, termasuk 83.000 spesimen kumbang.

Pada 1862 ia menerbitkan memoar perjalanan yang seolah tak pernah selesai, The Malay Archipelago. Ia meninggal pada usia 90 tahun, dan menulis berbagai subjek mulai dari hak perempuan dan spiritualisme. Ia juga tidak pernah lupa mengungkapkan hormatnya kepada koleganya Darwin, yang memang pantas ia dapatkan.

Artikel dalam bahaas Inggris dapat Anda klik di tautan ini the island that forever change di BBC Travel