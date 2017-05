Roger Moore, pemeran James Bond, meninggal pada usia 89 tahun

Hak atas foto AFP Image caption Roger Moore meninggal dunia pada usia 89 tahun di Swiss setelah mengidap kanker di masa-masa akhir hidupnya.

Aktor Inggris, Roger Moore, yang namanya dikenal karena memerankan James Bond, meninggal dunia di Swiss, hari Selasa (23/04), dalam usia 89 tahun.

Pihak keluarga, dalam pernyataan melalui Twitter, mengatakan sangat terpukul dengan kematian Moore, yang disebabkan oleh kanker.

Tiga anak Moore -Deborah, Geoffrey dan Christian- mengatakan, "Dengan berat hati harus kami sampaikan kabar menyedihkan bahwa ayah kami, Sir Roger Moore, meninggal dunia hari ini. Kami semua sangat terpukul."

Mereka menambahkan cinta yang membersamai Moore di hari-hari terakhirnya sangat besar dan tak bisa diukur dengan kata-kata.

Hak atas foto Getty Images Image caption Roger Moore memerankan James Bond dari 1973 hingga 1985, diawali film Live and Let Die.

Moore mulai memerankan tokoh agen rahasia Bond dari aktor Sean Connery pada 1973 melalui film Live and Let Die.

Selama 12 tahun berikutnya aktor yang lahir pada 1927 memerankan Bond di film-film seperti The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, dan A View to a Kill.

Selain memerankan tokoh agen rahasia Inggris di film-film Bond, Moore juga pernah membintangi seri televisi The Saint dan The Persuaders.

Ia juga dikenal sebagai duta besar lembaga PBB untuk anak-anak, Unicef, yang ia anggap sebagai pencapaiannya yang terbesar.

"Cinta dari publik sangat dirasakan oleh ayah kami ketika ia berada di panggung atau di depan kamera, yang membuatnya tetap sibuk hingga memasuki usia 90 tahun," kata anak-anaknya.

Moore akan dimakamkan di Monaco, sesuai dengan permintaannya, kata pihak keluarga.