Vakansi ala Obama: empat hari menjelajah Bali dan Yogyakarta

Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption Mantan Presiden Barack Obama bersama keluarganya berlibur di Bali dan Jogja selama sepekan.

Liburan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama di Bali dan Yogyakarta menyedot perhatian masyarakat maupun media, dan sekaligus memicu pertanyaan: Apakah masyarakat umum dapat menikmati vakansi serupa?

Pengelola penyedia jasa perjalanan, Dwie Prasetyo, menyebut kehadiran Obama akan semakin menyemarakkan turisme dua kota yang selama ini telah menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun asing.

"Potensi daerah akan meningkat karena orang besar datang ke situ meksipun sebelumnya kawasan itu sudah terkenal," ujarnya.

Dwie memperkirakan fenomena napak tilas wisata pascafilm 'Ada Apa Dengan Cinta 2' berpeluang kembali muncul usai kedatangan Obama. "Napak tilasnya sama, tapi fasilitas hotelnya berbeda," tuturnya.

BBC Indonesia menyusun panduan singkat napak tilas wisata Obama di Bali dan Yogyakarta, namun dipadatkan dalam empat hari dan orang bisa memilih transportasi serta penginapan sesuai kocek masing-masing.

Berawal di Ubud

Seperti Obama, vakansi di Bali akan bermula dari penginapan yang terletak di Ubud, Gianyar. Terdapat beragam pilihan pengganti akomodasi very very important person yang dinikmati Obama di Royal Villa milik Four Seasons Sayan.

Situs pengulas perjalanan Tripadvisor merangkum sepuluh hotel yang paling diminati wisatawan. Harga sewa penginapan itu berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp18 juta per malam.

Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption Barack Obama tak hanya mengajak istri dan dua putrinya ke Bali dan Yogyakarta, tapi juga saudaranya yang lain, termasuk adik tirinya, Maya Soetoro-Ng.

Pemandangan alam yang asri merupakan keunggulan yang dijajakan hotel-hotel tersebut.

Namun jangan khawatir, tak perlu menghabiskan jutaan per hari untuk menginap di Ubud karena situs Hostel World memiliki daftar penginapan terbaik dengan harga ekonomis dalam rentang harga Rp100.000 hingga Rp800.000.

Hari pertama bisa dimulai dengan mengunjungi Museum Seni Agung Rai di Ubud untuk menikmati beragam karya seniman lokal dan mancanegara ternama namun Anda harus membeli tiket.

Museum yang dibuka tahun 1996 buka dari pukul 9.00 hingga 18.00 WITA. Tak hanya menyaksikan koleksi milik Agung Rai, pelancong juga dapat mengikuti sejumlah lokakarya singkat berbayar di sana, antara lain pelatihan gamelan Bali, yoga, dan melukis pada medium perak.

Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption Barack Obama bersama istrinya, Michelle, serta dua putrinya, Malia dan Sasha, mengunjungi Puri Tirta Empul, Sabtu (24/6).

Pada hari yang sama, pelancong dapat melanjutkan napak tilas vakansi Obama ke Pura Tirta Empul. Jarak antara Agung Rai Museum of Art dan pura yang berada dekat Istana Tampaksiring itu terbentang sekitar 17 kilometer. Dua lokasi itu berada di satu kabupaten yang sama.

Melansir Detikcom, Sabtu lalu Obama dan keluarganya datang ke Pura Tirta Empul sekitar pukul 16.00 WITA. Mereka melihat mata air suci bagi umat Hindu itu selama kurang lebih 30 menit.

Pelancong tentu dapat menghabiskan waktu lebih panjang di pura itu jika tidak tak terjepit jadwal padat seperti Obama.

Saatnya olahraga

Napak tilas vakansi Obama hari kedua dihabiskan di dua tujuan di Kabupaten Badung, yakni Puri Rafting dan Pantai Jimbaran.

Pagi hari, pelancong dapat menyusuri Sungai Ayung di atas perahu karet selama setidaknya 90 menit dengan pemandu berpengalaman sehingga Anda tidak usah khawatir jika belum pernah mengikuti arung jeram.

Setelah olahraga, giliran untk bersantai menikmati Pantai Jimbaran, yang yang berjarak 35 kilometer dari Puri Rafting.

Awal pekan kemarin keluarga Obama menikmati pantai Jimbaran secara ekslusif melalui akomodasi Four Seasons di Jimbaran, jika Anda punya kantong tebal.

Namun sebagaai warga biasa, Anda tetap bisa menikmati Pantai Jimbaran, naik itu sedikit berbasah-basah atau sekedar duduk tenang menyaksikan keindahan matahari tenggelam di pantai umum lainnya di kawasan Jimbaran.

Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption Keluarga Obama berada di satu perahu karet ketika beraktivitas arung jeram di Sungai Ayung, Badung, Bali, Senin (26/6).

Hari terakhir di Bali, seperti yang dilakukan keluarga Obama adalah berjalan santai menelusuri persawahan terasering di Desa Jatiluwih, Tabanan, yang bertitel warisan budaya dunia versi UNESCO.

Menuju Yogyakarta

Sema seperti keluarga Obama, dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Anda dengan mudah bisa terbang ke Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, dengan waktu penerbangan sekitar 1 jam 20 menit.

Namun perbedaan waktu antara Denpasar dan Yogyakarta membuat Anda mendapat 'waktu tambahan' satu jam di Yogyakarta.

Banyak penginapan yang tersedia di Yogyakarta dengan berbagai kelas, termasuk Hotel Tentrem -tempat menginap keluarga Obama- dengan tarif sekitar Rp2 juta lebih maupun losmen-losmen sederhana yang bersih.

Dan pada hari keempat, pelancong dapat menyelesaikan napak tilas vakansi Obama di tiga tempat wisata, dengan diawali menyaksikan matahari terbit di Candi Borobudur, lalu berlanjut ke Candi Prambanan, yang terpisah sekitar 60 kilometer atau perjalanan mobil sekitar 2,5 jam dalam lalu lintas normal.

Jelang siang, seperti yang dilakukan Obama, wisatawan bisa menikmati santap siang berbahan organik di Warung Bumi Langit. Di restoran yang berada di Kecamatan Dlingo, Bantul itu, seperti dilansir Kompascom, Obama menyantap mie letek, urap Bali, sop ikan gurameh, dan sambal terong balado.

Napak tilas vakansi Obama lalu diakhiri di Puncak Becici yang berjarak 6,8 kilometer dari Warung Bumi Langit, untuk menyaksikan keteduhan matahari tenggelam.

Namun tentu saja Anda tak harus mengikuti napak tilas liburan Obama karena di kota Yogyakarta sendiri banyak tujuan wisata yang tak kalah menariknya, antara lain Keraton Yogyakarta, Istana Air Taman Sari, komplek Kesultanan dan -seperti kata banyak orang- tak sah jika tak nongkrong lesehan di Malioboro.