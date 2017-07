Gangnam Style tak lagi jadi video terpopuler di YouTube

Hak atas foto SCHOOLBOY/UNIVERSAL REPUBLIC RECORDS

Video musik Gangnam Style yang dibawakan oleh penyanyi pop Korea Selatan, Psy, sekarang tidak lagi menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube.

Padahal selama lima tahun terakhir, Gangnam Style tercatat sebagai video musik yang paling banyak ditonton, sebagaimana dilaporkan oleh wartawan BBC bidang musik, Mark Savage.

Video tersebut begitu populernya sehingga "melewati" batas penghitungan YouTube maksimal 2.147.483.647 sehingga situs berbagi video itu harus memperbesar kapasitas penghitungnya.

Namun Gangnam Style sekarang sudah dikalahkan oleh video musik lain, See You Again dari Wiz Khalifa dan Charlie Puth.

Hak atas foto Reuters Image caption Bintang pop Psy tenar lewat tarian Gangnam Style dengan gerakan dua kepalan tangan tumpang tindih dalam gaya 'menunggang kuda'.

Hak atas foto ATLANTIC RECORD Image caption Charlie Puth menulis lirik See You Again, sementara penyanyi rap Wiz Khalifa menambah lirik atas permintaan perusahaan film.

Balada yang memilukan hati itu sudah ditonton 2.895.373.709 kali, mengalahkan video Psy yang sejauh ini telah ditonton 2.894.426.475 kali.

Lagu ditulis untuk film laga Furious 7 dan penutupnya didedikasikan untuk aktor Paul Walker. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas sebelum Furious 7 rampung digarap.

See You Again tercatat sebagai lagu yang paling laris di seluruh dunia pada 2015, dan dinominasikan sebagai lagu terbaik dalam acara penghargaan Grammy dan Oscar.

Dalam tempo enam bulan, video musik See You Again sudah ditonton satu miliar kali dan dua miliar kali pada September lalu.

Namun kepopulerannya di YouTube mungkin tidak akan bertahan lama, sebab klip video Despacito dari penyanyi Luis Fonsi, asal Puerto Riko. sudah ditonton 2,5 miliar kali dalam waktu enam bulan saja, dan tampaknya jumlahnya terus meningkat.

Lagu itu - dinyanyikan dalam bahasa campuran Spanyol dan Inggris - menduduki tangga teratas di Inggris selama delapan minggu terakhir.