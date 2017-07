Kematian vokalis Linkin Park, Chester Bennington, ditangisi penggemarnya

Hak atas foto EPA Image caption Petugas kesehatan yang memeriksa jasad Bennington mengatakan kemungkinan besar dia meninggal dunia karena gantung diri.

Vokalis Linkin Park, Chester Bennington telah meninggal dunia pada usia 41 tahun, demikian keterangan otoritas kesehatan di Los Angeles, AS.

Petugas kesehatan yang memeriksa jasad Bennington mengatakan kemungkinan besar dia meninggal dunia karena gantung diri.

Jasadnya ditemukan di rumah pribadinya di wilayah Coroner, Los Angeles, sekitar pukul 09:00 waktu setempat, Kamis.

Bennington dilaporkan memiliki kedekatan dengan vokalis Soundgarden, Chris Cornell, yang juga meninggal karena bunuh diri pada Mei silam.

Hak atas foto Isaac Brekken/Getty Image caption Didirikan pada 1996, Linkin Park telah memenangkan dua kali penghargaan Grammy dan pada masanya albumnya telah terjual 70 juta kopi di seluruh dunia.

Didirikan pada 1996, Linkin Park telah memenangkan dua kali penghargaan Grammy dan pada masanya albumnya telah terjual 70 juta kopi di seluruh dunia.

Grup musik ini melahirkan sejumlah lagu yang kemudian meledak di pasar di antaranya Faint, In The End and Crawling. Mereka juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi rap, Jay-Z.

Albumnya yang berjudul Meteora pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 pada 2003 dan dianggap sebagai salah satu karya musik rock indie terbesar sepanjang masa.

Rencananya, Beninngton dkk akan memulai tur pada minggu depan.

Hak atas foto Rich Fury/Getty Image caption Bennington meninggalkan seorang istri, dan enam anak dari dua pernikahannya.

Bennington meninggalkan seorang istri, dan enam anak dari dua pernikahannya.

Selama bertahun-tahun, mendiang berjuang keras untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba.

Dalam sebuah kesempatan, dia pernah mengutarakan bahwa dirinya pernah memikirkan untuk bunuh diri akibat menjadi korban pelecehan ketika masih belia.

Hak atas foto Dimitrios Kambouris/Getty Image caption Selama bertahun-tahun, mendiang berjuang keras untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba.

Kepada sahabatnya, Chris Cirnell, yang meninggal karena bunuh diri pada Mei lalu, Bennington pernah menulis sebuah surat terbuka: "Anda telah mengilhami saya dengan cara yang tidak pernah Anda ketahui ... Saya tidak dapat membayangkan sebuah dunia tanpa Anda di dalamnya."

Cornell akan merayakan ulang tahunnya yang ke-53 pada Kamis. Dia meninggal setelah melakukan gantung diri setelah konser di Detroit pada 17 Mei.

Anggota Linkin Park, Mike Shinoda mengkonfirmasi tentang kabar kematian Bennington di Twitter miliknya: "(Saya) Terkejut dan patah hati, tapi itulah kenyataannya. Pemberitahuann resmi akan diumumkan setelah kami mendapatkan kepastian penyebab kematiannya."

Bagaimanapun, kematian Bennington telah ditangisi oleh penggemarnya di seluruh dunia. Mereka menyatakan merasa kehilangan atas kematian sang vokalis.