Ben Affleck membantah akan berhenti menjadi Batman

Hak atas foto Getty Images

Ben Affleck membantah rumor yang menyebutkan dia berhenti sebagai Batman setelah membintangi Justice League.

Dia telah menjadi bintang dan sutradara dalam film tersendiri - The Batman - tapi menarik diri sebagai sutradara pada Januari.

Setelah naskahnya ditolak oleh sutradara yang baru Matt Reeves, tampaknya dia akan keluar dari proyek film tersebut.

Tetapi dia membantah keluar dari waralaba itu, dengan mengatakan: "Batman merupakan bagian yang paling menyenangkan di alam manapun."

"Saya sampaikan untuk memperjelas - saya merupakan pria yang paling beruntung di dunia. Saya sangat senang melakukannya," kata Affleck kepada penggemarnya di acara Comic-Con, Sabtu (22/07) lalu.

"Ada kesalahpahaman karena saya tak lagi menyutradarainya, saya tidak antusias lagi terhadapnya, tetapi ini luar biasa."

Hak atas foto WARNER BROS Image caption Ben Affleck kembali berperan sebagai Batman dalam Justice League, yang bekerja sama dengan pahlawan super lain termasuk The Flash, Superman, Cyborg, Wonder Woman dan Aquaman.

Affleck juga menyoroti laporan yang menyebutkan bahwa Warner Bros berupaya untuk "mengeluarkan" dirinya sebagai Batman karena dia semakin tua.

"Saya masih tidak percaya setelah dua film (bos Warner Bros) Kevin Tsujihara, Sue Kroll dan Toby Emmerich mengatakan, 'Kami ingin Anda menjadi Batman kami' - dan saya percaya kepada mereka."

Mengenai War for the Planet of the Apes yang disutradarai Reeves - mengambil alih perannya sebagai sutradara dan memulai dengan naskah yang baru, Affleck mengatakan: "Saya dapat menjadi kera di darat untuk Matt Reeves, apalagi Batman.

"Ini merupakan saat yang menyenangkan di DC universe, jadi anad bisa melihat mengapa saya sangat bersemangat untuk menjadi Batman."

Hak atas foto Getty Images Image caption Pemeran ustice League cast - tanpa Henry Cavill sebagai Superman - hadir dalam panel Comic-Con

Panel Warner Bros juga menampilkan cuplikan Justice League yang baru dan mengkorfimasi bahwa Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot juga akan mendapatkan sebuah bagian.

Tak mengejutkan karena film yang disutradarai Patty Jenkins meraih pendapatan terbesar pada musim panas ini, sekitar $386 juta atau RP 5,1 trilliun di AS dan $771 juta dolar AS atau RP10 trilliun di seluruh dunia.

Ini juga menjadi film ketiga terlaris Warner Bros yang pernah ada, dibelakang The Dark Knight dan The Dark Knight Rises - dan merupakan film aksi terlaris yang disutradarai oleh perempuan.

Warner Bros juga mengkonfirmasi untuk membuat film tersendiri mengenai Batgirl dan film Green Lantern baru.