Mengapa para 'isteri' Boko Haram yang dibebaskan justru kembali ke penculik mereka

Hak atas foto Adaobi Tricia Nwaubani Image caption Aisha was showed with expensive gifts by the militant who took her as his wife Aisha dihujani hadiah-hadiah mahal dari tentara yang menikahinya

In our series of letters from African journalists, Adaobi Tricia Nwaubani looks at why some Nigerian women have gone back to the militant Islamists who abducted them.

When news emerged that some of the Chibok schoolgirls, abducted by Boko Haram in 2014, had declined to return home with the batch of 82 freed in May, the world found it difficult to believe.

Not even the release of a Boko Haram video showing some hijab-clad, Kalashnikov-wielding girls saying they were happy in their new lives, was enough to convince people. "They must have been coerced," some said.

"It must be Stockholm syndrome," others said. What else could explain why any girl, any woman, would choose to remain with such horrible men?

Yet, some women rescued by the Nigerian military from captivity are willingly returning to Boko Haram's Sambisa forest hideout in north-eastern Nigeria to be with these same horrible men.

Dalam seri surat-surat dari jurnalis Afrika kami, Adaobi Tricia Nwaubani membahas mengapa sejumlah perempuan Nigeria yang diculik justru memutuskan untuk kembali ke para militan Islamis Boko Haram yang menculik mereka.

Saat terungkap kabar bahwa beberapa gadis murid sekolah Chibok yang diculik oleh Boko Haram pada tahun 2014, menolak ketika hendak dipulangkan bersama dengan 82 anak lainnya yang dibebaskan pada bulan Mei, dunia hampir tidak percaya.

Bahkan video Boko Haram yang menunjukkan gadis-gadis berhijab sambil menenteng senapan otomatis Kalashnikov menyatakan mereka bahagia dengan hidup baru mereka, tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa gadis-gadis itu pasti dipaksa para militan untuk mengatakan hal-hal tersebut.

Lainnya mengatakan bahwa mereka mengalami "Stockholm syndrome." Apa lagi yang dapat menjelaskan mengapa seorang anak perempuan atau wanita mau memilih untuk tinggal dengan pria-pria mengerikan ini?

Akan tetapi, beberapa wanita yang diselamatkan tentara Nigeria dari tahanan Boko Haram rela kembali ke hutan Sambisa-- tempat persembunyian kelompok tersebut di Timur Laut Nigeria, atas kemauan mereka sendiri, untuk kembali bersama pria-pria mengerikan yang sama.

'Fairytale life'

In January, I met Aisha Yerima, 25, who was kidnapped by Boko Haram more than four years ago. While in captivity, she got married to a commander who showered her with romance, expensive gifts and Arabic love songs.

The fairytale life in the Sambisa forest she described to me was suddenly cut short by the appearance of the Nigerian military in early 2016, at a time her husband had gone off to battle with other commanders.

When I first interviewed Aisha, she had been in government custody for about eight months, and completed a de-radicalisation programme run by psychologist Fatima Akilu, the executive director of the Neem Foundation and founder of the Nigerian government's de-radicalisation programme.

"I now see that all the things Boko Haram told us were lies," Aisha said. "Now, when I listen to them on the radio, I laugh."

Kehidupan seperti dongeng

Di bulan Januari, saya bertemu Aisha Yerima, 25, yang diculik oleh Boko Haram lebih dari empat tahun yang lalu. Selama ditahan, Aisha menikah dengan seorang komandan Boko Haram yang menghujaninya dengan cinta, hadiah-hadiah mahal dan lagu-lagu cinta Arab.

Kehidupan seperti dongeng yang ia alami di hutan Sambisa dihentikan oleh kedatangan militer Nigeria pada awal tahun 2016, sewaktu suaminya sedang pergi berperang dengan komandan-komandan lainnya.

Waktu saya pertama kali mewawancara Aisha, ia telah berada dalam tahanan pemerintah selama delapan bulan, dan telah menyelesaikan program de-radikalisasi yang dijalankan oleh psikolog Fatima Akilu, direktur eksekutif Neem Foundation sekaligus penemu program de-radikalisasi pemerintah Nigeria.

"Sekarang saya melihat bahwa segala yang diajarkan Boko Haram adalah keobohongan," kata Aisha. "Sekarang, saat saya mendengarkan mereka di radio, saya tertawa."

The pull of power?

But, in May, less than five months after being released into the care of her family in north-eastern Maiduguri city, she returned to the forest hideout of Boko Haram.

Hak atas foto EPA Image caption The Nigerian military have been battling Boko Haram since 2009 Militer Nigeria telah memerangi Boko Haram sejak 2009

Over the past five years, Dr Akilu has worked with former Boko Haram members - including some commanders, their wives and children - and with hundreds of women who were rescued from captivity.

"How women were treated when in Boko Haram captivity depends on which camp a woman was exposed to. It depends on the commander running the camp," she said.

"Those who were treated better were the ones who willingly married Boko Haram members or who joined the group voluntarily and that's not the majority. Most women did not have the same treatment."

Aisha had boasted to me about the number of slaves she had while in the Sambisa forest, the respect she received from other Boko Haram commanders, and the strong influence she had over her husband. She even accompanied him to battle once.

"These were women who for the most part had never worked, had no power, no voice in the communities, and all of a sudden they were in charge of between 30 to 100 women who were now completely under their control and at their beck and call," Dr Akilu said.

"It is difficult to know what to replace it with when you return to society because most of the women are returning to societies where they are not going to be able to yield that kind of power."

Daya tarik kekuatan?

Namun, pada bulan Mei, kurang dari lima bulan setelah kembali ke keluarganya di Timur Laut kota Maiduguri, Aisha kembali ke hutan persembunyian Boko Haram.

Selama lima tahun terakhir, Dr Akilu telah bekerja dengan mantan anggota-anggota Boko Haram - termasuk beberapa komandan, istri-istri mereka, dan anak-anak - dan dengan ratusan wanita yang dibebaskan dari tahanan mereka.

"Bagaimana wanita diperlakukan ketika ditahan oleh Boko Haram bergantung pada kamp mana wanita itu ditahan. Tergantung oleh komandan yang menjalankan kamp tersebut," katanya.

"Mereka yang diperlakukan lebih baik adalah wanita-wanita yang dengan rela menikahi anggota Boko Haram atau bergabung atas kamauan sendiri dan mereka bukan mayoritas. Kebanyakan tidak mendapat perlakuan yang sama."

Aisha pernah memamerkan kepada saya mengenai jumlah budak yang ia miliki selama di hutan Sambisa, kehormatan yang ia terima dari anggota-anggota Boko Haram yang lain, dan pengaruh kuat yang ia berikan kepada suaminya. Aisha bahkan pernah menemani suaminya ke medan perang.

"Mereka adalah wanita-wanita yang sebelumnya tidak pernah bekerja, tidak punya kuasa, tidak punya suara dalam komunitas, dan tiba-tiba bertanggung jawab atas 30 sampai 100 wanita yang sekarang berada dibawah kendali penuh mereka," kata Dr Akilu.

"Sulit untuk menggantikannya ketika anda kembali ke masyarakat karena kebanyakan wanita kembali ke lingkungan-lingkungan di mana mereka tidak dapat memegang kuasa seperti itu lagi."

Still in shock

Apart from loss of power, other reasons Dr Akilu believes could lead women to willingly return to Boko Haram include stigmatisation from a community which treats them like pariahs because of their association with the militants, and tough economic conditions.

Hak atas foto Reuters Image caption Dealing with the aftermath of release can be a struggle for some of those who were abducted Berurusan dengan akibat dari pembebasan dapat menjadi perjuangan bagi beberapa wanita yang diculik

"De-radicalisation is just one part of it. Reintegration is also a part of it. Some of them have no livelihood support built around them," Dr Akilu said.

"The kind of support you have in de-radicalisation programmes does not follow you when you leave. They often come out successful from de-radicalisation programmes but they struggle in the community and it is that struggle that often leads them to go back," she said.

Recently, I visited Aisha's family, who were still in shock at her departure and worried about her wellbeing.

Her mother, Ashe, recalled at least seven former Boko Haram "wives" she knew, all friends of her daughter, who had returned to the Sambisa forest long before her daughter did.

"Each time one of them disappeared, her family came to our house to ask Aisha if she had heard from their daughter," she said. "That's how I knew."

Some of the women kept in touch with Aisha after they returned to Boko Haram. Her younger sister, Bintu, was present during at least two phone calls.

"They told her to come and join them but she refused," Bintu said. "She told them she didn't want to go back."

Masih syok

Selain kehilangan kekuatan, alasan-alasan lain yang dipercayai Dr Akilu dapat membuat wanita kembali ke Boko Haram adalah stigmatisasi dari masyarakat yang memperlakukan mereka seperti pariah karena asosiasi dengan para militan dan kondisi ekonomi yang sulit.

"De-radikalisasi hanyalah satu bagian. Reintegrasi juga adalah sebuah bagian. Beberapa dari mereka tidak punya dukungan penghidupan disekeliling mereka," kata Dr Akilu.

"Jenis dukungan yang anda dapatkan di program de-radikalisasi tidak mengikuti anda ketika anda pergi. Seringkali mereka sukses menyelesaikan program de-radikalisasi namun mengalami kesulitan di masyarakat dan kesulitan tersebutlah yang membawa mereka kembali," katanya.

Baru-baru ini, saya mengunjungi keluarga Aisha, yang masih syok karena kepergiannya dan khawatir atas keamanannya.

Ibunya, Ashe, mengingat bahwa paling tidak tujuh "istri-istri" Boko Haram yang ia kenal, semuanya teman-teman anaknya, telah kembali ke hutan Sambisa lama sebelum anaknya.

"Setiap salah satu dari mereka menghilang, keluarga mereka mendatangi rumah kita untuk bertanya kepada Aisha apakah ia mendengar kabar dari anak mereka," katanya. "Dari situ saya tahu."

Beberapa wanita tersebut masih berhubungan dengan Aisha setelah mereka kembali ke Boko Haram. Adik Aisha, Bintu, ada di tempat dalam paling tidak dua telepon.

"Mereka menyuruhnya untuk datang dan bergabung dengan mereka namun ia menolak," kata Bintu. "Ia berkata bahwa ia tidak mau kembali."

Life on track?

Unlike some former Boko Haram "wives" I've met, who are either struggling to survive harsh economic conditions or dealing with stigma, Aisha's life seemed to be on track.

She was earning money from buying and selling fabric, regularly attending social events and posting photos of herself all primped up on social media, and had a string of suitors.

"At least five different men wanted to marry her," her mother said, pointing out that there could be no greater form of acceptance shown to a woman, and presenting this as evidence that her daughter faced no stigma whatsoever from the community.

"One of the men lives in Lagos. She was thinking of marrying him," she said.

But, everything went awry when Aisha received yet another phone call from the women who had returned to the forest, informing her that her Boko Haram "husband" was now with a woman who had been her rival.

From that day, the vivacious and gregarious Aisha became a recluse.

"She stopped going out or talking or eating," Bintu said. "She was always sad."

Two weeks later, she left home and did not return. Some of her clothes were missing. Her phones were switched off. She took the two-year-old son fathered by the commander in the Sambisa forest, but left the older one she had with the husband she divorced before her abduction.

"De-radicalisation is complicated by the fact that we have an active, ongoing insurgency. In cases where a group has reached settlement with the government and laid down their arms, it is easier," Dr Akilu said. "But, when you have fathers, husbands, sons still in the movement, they want to be reunited, especially women."

Asta, another former Boko Haram "wife", told me that she has heard of the many women returning to the group, but has no plans to do so herself.

However, the 19-year-old described how terribly she misses her husband, and how keen she is to hear from him and to be reunited with him.

She insisted that she would not return to the forest, not even if he were to ask her.

"I will tell him to come and stay here with us and live a normal life," she said.

But as with Aisha, the desire to be with the man she yearns for may turn out to be more compelling for Asta than the aversion to a group responsible for the deaths of thousands of people in north-east Nigeria, and for the displacement of millions who are struggling to survive in refugee camps.

Kehidupan sesuai jalur?

Tidak seperti beberapa mantan "istri-istri" Boko Haram yang saya pernah temui, yang mengalami kesulitan ekonomis atau stigma, kehidupan Aisha terlihat sesuai jalur.

Ia memperoleh pendapatan dari memperjualbelikan kain, biasa datang ke acara-acara sosial dan memasang foto-foto dirinya sendiri setelah berdandan di sosial media, dan memiliki segambreng peminang.

"Paling tidak lima laki-laki mau menikahinya," kata ibunya, menunjukan bahwa tidak ada bentuk penerimaan bagi seorang wanita yang lebih baik, dan membuktian bahwa anaknya tidak mengalami stigma apapun dari masyarakat.

"Salah satu dari mereka tinggal di Lagos. Ia (Aisha) berpikir untuk menikahinya," katanya.

Tetapi, semuanya menjadi kacau ketika Aisha lagi-lagi menerima telepon dari wanita-wanita yang telah kembali ke hutan, mengatakan bahwa "suami" Boko Haramnya sekarang sudah bersama dengan wanita lain yang merupakan saingannya.

Sejak hari itu, Aisha yang riang dan ramah menjadi pendiam.

"Ia berhenti jalan-jalan atau makan atau berbicara," kata Bintu. "Ia selalu sedih."

Dua minggu kemudian, ia meninggalkan rumah dan tidak kembali. Beberapa bajunya hilang. Teleponnya dimatikan. Ia membawa anaknya yang berumur dua tahun dari komandan di hutan Sambisa tersebut, tapi meninggalkan anaknya yang lebih besar dari mantan suaminya sebelum ia diculik.

"De-radikalisasi dieperumit oleh fakta bahwa kita memiliki pemberontakan yang masih aktif berlangsung. Dalam kasus-kasus di mana satu kelompok telah mencapai penyelesaian dengan pemerintah dan ada gencatan senjata, itu akan lebih mudah," kata Dr Akilu. "Namun, ketika anda memiliki ayah, suami, anak masih didalam gerakannya, mereka ingin dipersatukan, terutama wanita."

Asta, seorang mantan "istri" Boko Haram, memberitahu saya bahwa ia mendengar banyak wanita-wanita yang kembali, tapi ia sendiri tidak berencana untuk kembali.

Akan tetapi, gadis berumur 19 tahun tersebut menjelaskan betapa ia merindukan suaminya, dan betapa besar keinginannya untuk berbicara dan bersatu dengan suaminya.

Ia beriskeras tidak akan kembali ke hutan, bahkan jika suaminya mengajak ia kembali.

"Saya akan memberitahunya utuk datang dan tinggal di sini bersama kami dan menjalani kehidupan yang normal," katanya.

Tapi sama seperti Aisha, kerinduan untuk bersatu dengan pria yang ia inginkan mungkin dapat lebih menarik bagi Asta daripada keengganannya terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang di Timur Laut Nigeria, dan atas jutaan lainnya yang sedang berjuang untuk bertahan di kamp-kamp pengungsian.