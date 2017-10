Ditengah dugaan skandal seksual, saudara Harvey Weinstein bantah perusahaannya tutup

Hak atas foto Getty Images Image caption Bob Weinstein mendirikan perusahaan bersama dengan saudara laki-lakinya pada 2005

Saudara laki-laki Harvey Weinstein, Bob membantah laporan media yang menyebut perusahaan produksi fillmnya tutup atau dijual.

"Bank, mitra dan pemegang saham kami , mendukung penuh perusahaan kami," kata dia dalam sebuah pernyataan. "Bisnis berjalan seperti biasa."

Perusahaan memecat Harvey Weinstein pada Minggu, ditengah gugatan kasus pelecehan seksual.

Klaim yang disampaikan sejumlah artis itu telah diselidiki oleh kepolisian di AS dan Inggris.

Pada Jumat (13/10) lalu, skandal Weinstein - yang merupakan produser sejumlah film terkenal seperti Pulp Fiction, Shakespeare in Love and Crouching Tiger, Hidden Dragon - semakin mendalam ketika dia dituduh melakukan perkosaan oleh aktris Rose McGowan.

Dia juga telah menghadapi sejumlah klaim pemerkosaan, kekerasan seksual, perabaan dan pelecehan.

Weinstein, yang diyakini berada di Eropa untuk melakukan terapi, melalui juru bicaranya berkeras menyatakan bahwa semua kontak seksual itu dilakukan dengan persetujuan.

Menurut laporan, sejak klaim kasus pelecehan seksual dimulai, perusahaan telah berupaya untuk melepaskan diri dari salah satu pendirinya dan menyelamatkan bisnis, dengan memecat Harvey Weinstein, mengubah citra dan tetap meneruskan kerja sama kreatif dengan mitranya.

Tetapi laporan yang ditulis Los Angeles Times menyebutkan bahwa para pemodal mulai menekan perusahaan untuk menjual dan para pembeli potensial pun mulai berdatangan.

Wall Street Journal juga melaporkan bahwa perusahaan "menjajaki penjualan atau ditutup" dan tampaknya "tidak mungkin berlanjut sebagai entitas independen".

Hak atas foto AFP Image caption Perusahaan Weinstein memecat Harvey Weinstein pada akhir pekan lali, tetapi masih menyisakan spekulasi mengenai masa depannya.

Perusahaan diperkirakan memiliki nilai ratusan juta dollar tetapi sebelum dugaan muncul tuduhan pelecehan seksual, telah dipertanyakan masa depannya di tengah meningkatnya kompetisi dari layanan media streaming.

Pada Jumat lalu, perusahaan investasi perbankan Goldman Sachs mengatakan tengah menginvestigasi pilihan untuk menjual sejumlah kecil sahamnya, dengan menyebut alasan 'perilaku yang tidak bisa dimaafkan'.

Pada Sabtu lalu, penyelenggara penghargaan film Oscar mengelar rapat darurat ditengah spekulasi kemungkinan penghentian sementara keanggotaan Harvey Weinstein. Sebelumnya, Bafta, the British Academy of Film and Television Arts, telah menghentikan keanggotaan Weinstein.

New York Times mengungkapkan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Weinstein selama beberapa dekade pada 5 Oktober lalu.

Sejak pasukan polisi di AS dan Inggris melakukan penyelidikan terhadap tuduhan kekerasan seksual olehWeinstein:

Departemen Polisi New York berupaya untuk menyelidiki tuduhan yang berasal dari tahun 2004 dan mengkaji apakah ada pengaduan lainnya.

Polisi Metropolitan London juga menerika sebuah laporan dugaan kekerasan seksual di wilayah London pada 1980an.