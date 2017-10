Dewan penyelenggara Piala Oscar depak Harvey Weinstein

Hak atas foto Getty Images Image caption Harvey Weinstein, produser pemenang Oscar, dituduh melakukan penyerangan seksual terhadap sejumlah perempuan.

Dewan penyelenggara Piala Oscar memutuskan untuk mendepak Harvey Weinstein setelah produser Hollywood itu dituding melakoni serangkaian penyerangan seksual.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences menyebut para anggota dewan telah melakukan pemungutan suara dan "lebih dari mayoritas dua-pertiga memilih" mendepak Weinstein.

Dalam pernyataannya, keputusan itu diambil "bukan sekadar memisahkan diri kami dari seseorang yang tidak pantas dihormati kolega-koleganya, tapi juga mengirim pesan bahwa era pengabaian dan tindakan predator seksual yang memalukan serta pelecehan di industri kami sudah berakhir."

Rapat darurat dewan, yang anggotanya meliputi sejumlah figur Hollywood, termasuk aktor Tom Hanks dan aktris Whoopi Goldberg, digelar menyusul serangkaian tuduhan dari sejumlah perempuan bahwa Weinstein telah memperkosa mereka. Para perempuan itu mencakup deretan aktris, seperti Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, dan Rose McGowan.

Kepada majalah The New Yorker, Selasa lalu, Weinstein membantah tuduhan pelecehan, penyerangan seksual, dan pemerkosaan. Melalui juru bicaranya, pria berusia 65 tahun itu berkeras bahwa hubungan seksual yang dia lakukan berdasarkan suka sama suka.

Hak atas foto PA Image caption Shakespeare in Love yang diproduksi Harvey Weinstein memenangi kategori film terbaik pada Piala Oscar tahun 1999.

Akan tetapi, tudingan demi tudingan terhadap Weinstein membuat penyelenggara penghargaan film Bafta, British Academy of Film and Television Arts, menangguhkan keanggotaannya.

Pemerintah Prancis dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mencabut gelar Legion of Honour yang pernah diberikan kepada produser yang telah dinominasikan 300 kali dan menang 81 kali dalam Piala Oscar.

Sebagai salah satu pendiri rumah produksi Miramax Pictures dan Weinstein Company, Harvey Weinstein telah memproduksi sejumlah film yang menerima penghargaan, termasuk Pulp Fiction, The English Patient, dan Shakespeare in Love.

Setelah didepak dari Akademi Oscar, Weinstein tak lagi bisa memilih nomine atau pemenang Piala Oscar.

Dari sisi kehidupan pribadinya, Weinstein telah ditinggal istrinya, Georgina Chapman.

Hak atas foto Getty Images Image caption Weinstein dan istrinya Georgina Chapman sudah mempunyai dua orang anak.

'Orang sakit'

Kepada Hollywood Reporter, Bob Weinstein menyebut saudara kandungnya "orang sakit dan tidak bermoral". Bob mengaku tidak tahu bahwa Harvey adalah "sejenis predator".

Bob bahkan menyebut pernyataan maaf Harvey "jelas gila" dan "alasan payah".

"Saya kasih tahu yang saya tahu. Harvey adalah seorang perundung, Harvey adalah seorang yang arogan…itu saya tahu."

Sebelumnya, Bob Weinstein membantah laporan media bahwa Weinstein Company—yang telah memberikan cuti sampai batas waktu yang tidak ditentukan kepada Harvey—kemungkinan dijual atau ditutup.

Namun, beberapa proyek film besar telah dihentikan dan laporan Los Angeles Times dan Wall Street Journal menyebutkan sejumlah pendana telah menekan dewan direksi agar menjual perusahaan tersebut.